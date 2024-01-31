PLG／辛特力的傷「6周回歸是樂觀」 許總：最近找新洋將都睡不好
富邦勇士洋將辛特力（Michael Singletary）日前和福爾摩沙夢想家洋將吉爾貝克（Brandon Gilbeck）相撞後，造成腓骨近端骨折、前下脛腓韌帶部分撕裂與三角韌帶發炎，至少要缺席6周。今（31）日富邦總教練許晉哲表示，6周可能還是「樂觀」數字，辛特力能否回歸是未知數，球隊還是必須要有備案，但尋找人選讓他們很頭痛。
記者黃建霖/臺北報導
辛特力的傷部已經打上石膏，至少要缺陣6周，他是富邦陣容中唯一的「小洋將」，沛登、強森和塞瑟夫都是內線球員，球隊在2、3號人手上確實有些短缺，對戰力造成影響。
「連續幾場對方都沒有小洋將，這一場麥卡洛是4號，但這個周末就會遇到了，我們本土能不能守住是關鍵，有Mike在至少對位上不會吃虧。」許總表示，通常自己場上會有兩個可以控球的本土球員，再加上一個小洋將或是可以帶球的4號，如今辛特力受傷，那就少了一人，這戰力一定要補，但找人上面一直出問題。
「當然希望趕快有進度（找洋將），但非常困難，這幾天我和Chris（蔡承儒）以及Mandy（另一名管理層人員）晚上都沒怎麼睡，等電話、等訊息。」許晉哲坦言，辛特力的傷變數大，缺陣6周是基本，自己都不確定他到底可不可以回來，現在也只能希望新洋將能有好消息。
「他（辛特力）這一季，我不敢跟大家打包票能不能回來，就是這樣。」許晉哲無奈地說，「骨頭這個東西，癒合神速那有機會；但回來還要看他的肌力。而且球隊其他人也有傷．．．」