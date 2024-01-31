Fed今年首次利率會議登場 路透：「完美通貨緊縮」信心面臨考驗
美國聯準會（Fed）今年首場利率會議將在台灣時間2月1日凌晨3點公布結果，外界普遍預期聯準會將按兵不動，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）會後記者會談話的內容，可能會提供更多值得推敲的蛛絲馬跡。《路透社》報導指出，美國通膨正在放緩，同時經濟持續成長，就業市場表現強勁，這樣情況被一些經濟學家稱為「完美的通貨緊縮」，聯準會是否認定這樣魚與熊掌兼得的好事能夠持續，正考驗著聯準會的信心。
記者倪浩軒/綜合報導
《路透社》報導表示，自聯準會2022年中啟動暴力升息以來，數據顯示美國的通膨已經有所好轉，雖然仍高於聯準會目標的2％，然而讓許多專家意外的是，打擊通膨的同時，美國經濟繼續以令人驚訝的速度增長，失業率也未見飆升。
是否要押注在這被一些經濟學家稱為「完美的通貨緊縮」的情況能夠繼續，聯準會將繼續按兵不動，或是將降息提上時程，考驗聯準會的信心與智慧。
經濟學家克拉奇金（Oren Klachkin）認為，從數據看通膨正在往降低到2％的路徑上移動，但是速度有可能會很遲緩，這或許會成為鼓勵聯準會延後降息的原因。另外根據一項調查顯示，美國消費者信心達到兩年來新高，消費者若勇於花錢可能會讓通膨更加黏固，這可能也會成為聯準會的考量之一。