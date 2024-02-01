今日廣場》黃榮富／議員被毆　嘉義市警局長不該甩鍋基層

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台灣作為一個法治國家，竟有議員在光天化日下，遭人以製造假車禍的方式痛毆，打到隔天需坐輪椅赴議會，這已不是嫌犯所稱的「行車糾紛」這麼簡單。對照林煒軒所說，因一年多前的選舉糾紛，曾遭到威脅，這次的「假車禍、真恐嚇」事件，根本就是故意要讓他心生恐懼。
一位現任議員在大白天遭人毆打，本應是該高度重視的案件，但嘉義市警方的辦案過程充滿瑕疵，先是警方逮捕嫌犯後，並未在第一時間查扣2人手機，導致手機內很多訊息及微信通訊內容已遭刪除。更啟人疑竇的是，案發後有人以受特定議員委託名義送檳榔到警局給嫌犯，也未遭阻止。毆打議員被捕的現行犯，竟能受到如此高規格待遇，嘉義市現在是流氓當家、黑道治國嗎？
嘉義市警局長沈炳信31日到嘉義市議會出席「議員林煒軒與助理被毆打案專案小組」專案報告時，他是這麼說的：「竹圍派出所警員7時43分抵達世賢路地下道，林議員表示其與助理遭毆打，兩人均受傷，通知消防隊協助傷者就醫，按警察職權行使法第19條，將吳、楊二嫌帶往派出所釐清案情。期間犯嫌曾聯絡友人購買檳榔至竹圍派出所探視，7時55分，吳嫌等二人抵達竹圍派出所；8時0分依刑事訴訟法第88條逮捕；8時20分有一名男子謊稱受某議員委託送檳榔給犯嫌。目前初步了解，處理員警未詳加查證送檳榔男子身份，讓其送檳榔給犯嫌，有關員警疏失部份，已交由本局查處，將依相關規定嚴懲。」
針對疑似有議員關切施壓，嘉義市警局長沈炳信以一句「送檳榔男子謊稱受某議員委託」輕輕帶過，並把責任推給派出所員警，聲稱要「嚴懲基層」，真是一退六二五，超級不負責任，堪稱推諉卸責的大內高手。筆者要問，當街毆打議員是何等大事，一個基層員警若非是有人「交代」，誰敢任意放行來路不明人士送檳榔給嫌犯，那麼，究竟誰是這個交代的人、誰是幕後黑手，難道不是嘉義市警局該努力追查偵辦的方向嗎？真以為把責任推給基層，就可以船過水無痕，那麼要這位局長做什麼？不如快點下台，把位置讓給有心做事、而非一心只想保住官位的人。警界有一俗語：刑事案件沒有破案，只有二種可能，不是包庇就是無能，請問沈炳信局長，你是哪一種？
嘉義市是個民風純樸的民主聖地，人們在這裡安居樂業，不用擔心走在路上會有生命安危。但在林煒軒被毆事件發生後，嘉義市民才知道，如果連一個議員都有可能遭人製造假車禍暴力相待，一般人如何能夠相信，自己在這個地方可以平安過日子。請嘉義市警局還給嘉義市民一個安心生活的環境，請嘉義市警局長沈炳信肩負起該有的責任。林煒軒被毆已成為社會矚目案件，也是各大新聞媒體報導的焦點，嚴重影響嘉義市的聲譽，如果沈炳信局長無法承諾限期破案，就請您自動請辭下台吧！
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