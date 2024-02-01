北約將領：俄羅斯恐3年內飛彈襲歐　德國也難倖免

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其他來自德國、美國、荷蘭等北約國家的軍事將領近日也示警，不排除俄羅斯將對北約發動「深入打擊」，攻擊在前線後方的民用和軍用設施，以破壞北約持續作戰的能力。
作為北約後勤補給和增援轉運樞紐，德國恐將成為莫斯科的打擊重點之一，潛在目標包括彈藥工廠、發電站、鐵路和橋梁等交通建設。
除了由東方或北方進犯，俄羅斯也可能從北約南翼下手。義大利擔憂，俄羅斯恐在鄰地中海的東利比亞港口部署核潛艦。
俄羅斯副防長葉夫庫羅夫（Yunus-Bek Yevkurov）近日再度赴利比亞與控制利比亞東部的軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）會晤。有消息指出，雙方商討在利比亞東北部托布魯克（Tobruk）港設立俄羅斯海軍基地的可能性。
俄羅斯目前在地中海東側的敘利亞已掌握兩個海軍基地；若再拿下托布魯克，則相當於將俄軍常態部署擴及地中海中部，並迴避英國可自英屬海外領土賽普勒斯阿克洛迪瑞（Akrotiri）基地對東地中海執行的監偵活動。
義大利參議員、國會情報委員會成員博爾吉（Enrico Borghi）告訴「泰晤士報」，研判俄羅斯有在利比亞部署核潛艦的野心。由於潛在部署點距北約成員國僅幾百公里，這顯然不利北約安全。
儘管曾受美國中央情報局（CIA）訓練，哈夫塔目前與莫斯科結盟，且由俄羅斯官方支持的瓦格納傭兵集團（Wagner Group）提供軍事協助，曾試圖推翻以黎波里（Tripoli）為根據地的西利比亞政府。
烏克蘭戰事未歇，北約各國近期不僅重新檢視對俄羅斯「從錯誤中學習」、軍事重整、資源動員及「混合戰」能力的評估，也提高對俄羅斯進犯北約的警戒。根據公開資料，目前北約各國軍事和情報單位對俄方可能發動攻擊的時間點，以預估「3年內」為最短。
索弗蘭克說，俄羅斯打擊前線後方的手段可涵蓋飛彈、無人機、網路戰、電子戰、各式顛覆破壞活動。俄羅斯有可能藉由飽和攻擊或電子干擾、網路戰等手段破壞北約空防。
俄羅斯的對烏作戰行動凸顯後勤補給與後方防禦的重要性。索弗蘭克指出，補給和增援路徑若固定且缺乏彈性，就很容易成為攻擊目標。更嚴重的問題是，冷戰後，許多後勤及軍工業基礎設施遭解編或拆除。
索弗蘭克認為，北約已有能力有效嚇阻、並在必要時擊退俄軍，但無可迴避的核心問題是，如何維持合理的風險平衡、確保指揮官不會被迫作代價高昂的決策。這意味北約各國必須擴大投資，確保充沛的後勤補給和指揮所部署選項。
德軍聯合支援服務指揮部計畫部門主管施密茲（Frank Schmitz）准將指出，北約有必要廣泛強化後方防禦，包括應對可能的化學、生物戰或核武威脅。
北約面臨的另一大難題是繁複的法規限制，導致盟友之間交互使用或運送軍事裝備設施遭遇層層障礙，且在德國境內，不同邦之間即存在軍備跨界移動的難題，龐雜的行政作業耗費大量時間。
北約內部有意見主張建立打破國界限制的軍事版「申根區」。「泰晤士報」報導，有消息指出，北約內部正研議在歐洲建立一系列「軍事走廊」，可望在今年7月北約華府峰會前宣布相關規劃。
索弗蘭克說：「我們已經沒有時間可浪費。」荷蘭武裝部隊防衛支援指揮部指揮官馬斯（Jan-Willem Maas）中將指出：「我們還沒達到應有水準。這很明確。」（編輯：陳正健）1130201
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