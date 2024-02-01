樂天女孩私接商演被告！林穎樂喊冤還清白「我對得起自己良心」
中職樂天桃猿所屬啦啦隊樂天女孩傳出私接活動，前領隊浦韋青、行銷部經理陳元凱等人因幫4名團員陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂私接商演，上個月30日遭廉政署約談。林穎樂昨日深夜發文訴心聲，「我的所有行為都對得起自己良心，希望司法趕快證明我的清白。」
記者薛羽彤／綜合報導
對於樂天女孩涉嫌私接商演，樂天桃猿球團30日回應：「目前全案已經進入司法程序，基於偵查不公開原則，台灣樂天棒球隊針對此事不便做任何回應，本公司將會全力配合調查。」而牽涉其中的樂天女孩林穎樂昨晚先是發文，「我沒事，繼續努力工作」，深夜又再發聲，澄清自己沒做違法的事，「我的所有行為都對得起自己良心，希望司法趕快證明我的清白。」
台灣樂天棒球隊公司去年間發現，樂天女孩的商演活動除了數十場活動價碼有「高收低報」外，還有多場未列公司排定行程的活動演出，在公司內部清查發現，前領隊浦韋青、樂天女孩前經紀人陳元凱，涉嫌暗槓公司營收，由於部分活動是政府機關標案，因此懷疑有公務人員涉入其中，去年10月底分別向桃園地方檢察署及法務部廉政署告發。其中樂天女孩陳伊、孟潔、李恩菲、林穎樂4人被列為被告，浦韋青、陳元凱訊後被移送桃園地檢署複訊，樂天女孩全數請回。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道