國際動漫節登場！曼迪、 角川、東販優惠懶人包　木棉花福袋34折

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【展場優惠】
1、首賣新書&精品，享全面 85 折優惠
2、指定特裝／限定版，享紅標 85 折，綠標 79 折
3、非首賣漫畫、輕小說、輕文學、畫冊、書籍等，皆可混搭動漫精品享單件 85 折，兩件以上 79 折
4、華文原創、書籍、BL、女性向、療癒系書籍&精品享兩件以上 75 折
【展場滿額贈】
1、全館消費滿 NT$300 即贈「和風電鍍書籤」乙張，消費滿 NT$900 贈「PP 大提袋」
2、消費滿 NT$1,500 再加贈「和風電鍍書籤-限定套組」乙套。
🟡深空出版【展場優惠】
1、現場購買書籍任三本(含特裝版、套書、限定版)，即贈精美長條小海報乙張
2、現場消費，不限金額皆可獲得刮刮卡
3、現場消費滿 499 元，即贈鑽卡複製畫板乙張
4、消費滿 699 元，即贈精美設計霧面紙袋乙份。(不挑款，送完為止)
5、消費滿 1499 元，即贈送精美設計霧透 PP 大提袋乙份。（紙袋與 PP 提袋擇一不累贈，數 量有限，送完為止）
🟡東販【展場優惠】
1. 漫畫、精品全面8折起、書籍任3本75 折（愛藏版/特價標籤不另折扣）。
2. 指定完結套書下殺 75 折：
《晚安,布布》1-13 集 原價$1690，特價1268元。
《好事多磨》1-13 集 原價$1690，特價1268元。
《妮克絲的提燈》1-6 集 原價$1680，特價1260元。
《惡魔的破壞》1-12 集 原價$1570，特價1178元。
3. 購買 PURE 系列漫畫滿 299 元，即隨機贈送男言之癮傳情便條紙一個，共 8 款(可累送二次，送完為止) 。
4. 滿額好禮！滿 499 元就送精緻實用小禮
5、BL 原創精品限量福袋下殺5折起，通通均一價只要499元
🟡東立【展場優惠】
1、當日單筆滿額 499 元 (不含簽名資格組)，即隨機贈送一份「真不是蓋的!」 資料袋。可累送，最多贈送 6 份。
2、漫畫、小說全館 85 折。會場限定版無折扣，同品項(含所有書系與精品)全館 每人限購 5 份。
3、消費即送小紙袋，滿額 699 元送 PP 提袋，滿額 799 元送隨機加碼禮
4、精品挖寶區下殺 39 折~85 折
5、會場加碼贈!於動漫節至東立電子書城窗口完成「試香活動」並出示證明後，即贈「透卡」一張，送完為止。
🟡木棉花
【必搶福袋】
1、《葬送的芙莉蓮》福袋市值2360元、特價1000元；《莉可麗絲》福袋市值3510元、特價1200元；《進擊的巨人》福袋市值3540元、特價1200元；《SPY x FAMILY 間諜家家酒》市值3310、特價1200元；《關於我轉生變成史萊姆這檔事》福袋市值2810元、特價1000元；《86 -不存在的戰區-》福袋市值3900元、特價1200元；《刀劍神域 Progressive》福袋市值3660元、特價1200元
【展場滿額贈】
1、單筆消費滿 550 元，就可獲得只送不賣的《葬送的 芙莉蓮》質感大紙袋
2、滿 1299 元即贈送《鬼滅之 刃》壓克力夾立牌
3、滿 2099 元的贈品則是《關於我轉生變成史萊姆這檔事》造型舒壓球
4、滿 3999 元可獲贈《莉可麗絲》單寧托特包
5、滿 5500 元就送《轉生公主與天才千金的魔法革命》 全彩抱枕
6、單筆達 8000 元即贈送《86-不存在的戰區-》入耳式無線藍牙耳機
🟡曼迪
【必搶福袋】
1、《名偵探柯南》福袋 原價1460元、特價800元； 《孤獨搖滾!》福袋 原價1040元、特價800元 ；《戀與製作人》福袋原價1560元、特價800元； 《Fate 系列》福袋 原價1005元、特價$600； 曼迪《福氣龍來》A 福袋 原價1355元、特價600元；曼迪《福氣龍來》B 福袋 原價1550元、特價600元。
【展場優惠】
1、《名偵探柯南》《犬夜叉》指定款 T 恤 150 元就能帶回家
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3、指定《戀與製作人》週邊滿額 1314 元即贈 2024 最新桌曆
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🔵【2024台北國際動漫節】
活動時間：2023/2/1(四)~2/5(一) 10:00~18:00
活動地點：世貿一館（台北市信義路五段5號）