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黃偉晉失言莎莎被當戰犯！IG遭洗版砲轟　他親自聲援：我非常難受

▲黃偉晉（右）失言莎莎被當戰犯，IG湧入一片罵聲，黃偉晉現身聲援，「我非常難受」。（圖／莎莎、黃偉晉臉書）
▲黃偉晉（右）失言莎莎被當戰犯，IG湧入一片罵聲，黃偉晉現身聲援，「我非常難受」。（圖／莎莎、黃偉晉臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人黃偉晉日前錄節目時，在南韓人氣女團LE SSERAFIM品嘗台灣小吃地瓜球橋段時，突脫口「好想要插她們下面的…（停頓）選的那一顆地瓜球。」另一名主持人莎莎馬上接「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔。」讓人誤會他對LE SSERAFIM開黃腔，惹出失言風波。黃偉晉的粉絲不滿跑到莎莎的IG下留言，上個月31日，黃偉晉終於現身聲援莎莎，「看到莎莎姐也跟著被評論，我非常難受。」

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▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由LuLu領銜白隊的黃偉晉、陳明珠；以及紅隊的許富凱、莎莎。（圖/台視提供）
▲2024《紅白藝能大賞》主持群，由Lulu（中）領銜白隊的黃偉晉（左起）、陳明珠；以及紅隊的莎莎、許富凱。（圖／台視提供）
黃偉晉日前在錄過年特別節目《2024超級巨星紅白藝能大賞》時 ，面對LE SSERAFIM的行為疑似接的話讓人誤會，加上莎莎在後面補槍「偉晉，我聽到囉，你這話不對喔。」更加深讓人誤以為他開黃腔。黃偉晉的粉絲認為是莎莎的一句話，導致這樣的結果，紛紛跑到她的IG洗版砲轟，「人家工作丟，妳隨便講的一句話，是都不用負責嗎」、「出來道歉啦，不然就抵制所有妳主持的節目」、「幹嘛在那邊亂接話，你覺得黃偉晉有可能在自己的偶像面前開黃腔嗎」、「韓媒稱此事件為性騷擾，誰要負責？」

▲黃偉晉因為失言風波丟了工作。（圖／翻攝黃偉晉IG）
▲黃偉晉因為失言風波丟了工作。（圖／翻攝黃偉晉IG）
黃偉晉昨日深夜也現身留言區，喊話粉絲務必要理性，澄清莎莎是個很棒的人，那番話也沒有惡意，「莎莎姐在當天紅白主持的過程中，還救了我一大段我遺漏掉的段落，彩排時看到我快撐不住也會拿糖果給我吃，看到莎莎姐也跟著被評論，我非常難受。」黃偉晉表示，事發後其他4位主持人莎莎、許富凱、陳明珠、Lulu在群組安慰關心他，「只有我知道，他們每一位都是好人，希望大家可以理性思考跟發言，不要再讓這次的事件有多的受害者了」。

▲黃偉晉到莎莎IG下替她說話，希望粉絲理性看待這件事。（圖／莎莎IG）
▲黃偉晉到莎莎IG下替她說話，希望粉絲理性看待這件事。（圖／莎莎IG）
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