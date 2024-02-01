名家論壇》泰華眼裡的泰國／2024年你該留意的泰國政壇大事

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對於為泰黨在經濟政策的用心，從投票之前到投票之後，大部分泰國人都有一定的肯定，即使存在一些意見衝突，大家普遍認同為泰黨在處理經濟方面的能力。
在投票前，為泰黨宣傳的政策內容其實與其他黨派相比差異不大，尤其是與前進黨相比。無論是提高基本薪資、改革軍營、打擊貪污賄賂、推動分權自治、支持同性婚姻，甚至修訂冒犯君主的法條等等，這些目標都是相似的。不同之處在於前進黨尚未執政，因此許多人對於他們的執政能力存在疑慮。相反地，若問及對為泰黨的期望，即使可能不願明言，但確實有許多人認為為泰黨擁有豐富的執政經驗，即便面對困難的政策，他們也有辦法成功克服。
賽塔（Settha Thawisin）當選總理後，為泰黨與軍政府聯合建立政府，再加上塔克辛回歸，不免讓人開始懷疑是否牽涉到不透明的交易，從那刻起，為泰黨逐漸失去了可信度。例如，承諾在2027年將每日基本薪資提高到600泰銖（原為330泰銖），投票前大家都相信一定沒問題，反而批評前進黨無法實現此目標。然而，最後只從330泰銖微增至370泰銖，讓為泰黨能否實現競選承諾出現了大問號。至於改革軍營，雖然投票前為泰黨強烈表示這件事非做不可，但目前的態勢已出現妥協的跡象。至於修訂冒犯君主法條，則是為泰黨不可能支持的項目。
提到為泰黨兩大政策之一，即經濟管理政策。一項重要政策是向每個人發放10,000泰銖，刺激泰國的經濟。一開始宣稱限制16歲以上的人受益，但後來年齡限制屢經修改，並對申請人的經濟條件進行了調整。此外，該政策的細節一直模糊不清，時間也不斷拖延。最主要的爭議點在於一開始堅持聲稱不需要政府貸款，但後來改為需要貸款，而從何處獲得這筆龐大的資金仍然不明朗。因為總金額高達5千億，且法律是否允許貸款也尚未確定，眾人只能等待法庭的判斷。
儘管如此，但這幾個月以來，為泰黨確實迅速推動一系列對人民有利、讓人民有感的政策，包括經濟，制度，外商投資，都有一定的進展，只是這些政策的成功是否能達到人民的期待，就要看接下來的發展。
另一個最大的問題是軍政府在國家體制中設下了許多陷阱，這也是讓為泰黨難以有效治理國家的原因。泰國的公務人員制度是否能夠符合這個政府所構思的政策，以及他們是否願意跟隨進行或改變，都是一個必須仔細考慮的問題。
最後一則是讓泰國人感到高興的消息是，今年5月，軍政府設立的參議員將失去投票選舉總理的資格（原本僅維持五年）。換言之，自今年5月以後，如果要投票選出新總理，參議院不能參與投票，僅能由人民選出的500名眾議員進行投票，這表示政權很有可能發生變化。屆時或許為泰黨會重新與前進黨合作，實現民主陣營的完全勝利。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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