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NBA／聯盟公布選秀新制！一、二輪分兩天進行　增加球團思考時間

▲NBA官方公布選秀新制，圖為上屆選秀狀元Victor Wembanyama（右）和聯盟總裁Adam Silver（左）。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA官方公布選秀新制，圖為上屆選秀狀元Victor Wembanyama（右）和聯盟總裁Adam Silver（左）。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔／綜合報導

美國職籃NBA今（1）日傳出，本年度2024NBA年選秀會將有別以往一天完成的模式，採取首輪選秀與次輪選秀分開的方式舉辦，據傳NBA官方和許多球隊都希望，能夠在第一輪選秀與第二輪選秀之間，讓球隊有更多時間進行交易與相關討論，對第二輪選秀的進行更完善的計畫，此舉預計將能夠改善過去過於快節奏、導致思慮不周的狀況，並讓選秀過程更有秩序。

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NBA官方宣佈選秀新制

根據《ESPN》名記者Adrian Wojnarowski的消息透露，今日NBA官方已經確定，2024年選秀大會將分為兩天舉行，選秀大會第一天預計將在籃網主場Barclays Center舉行，第二天將在位於曼哈頓的ESPN工作室舉行。

第一輪選拔之間的間隔仍為5分鐘，但次輪選拔的時間預計將從2分鐘延長到4分鐘，而時間也正式出爐，NBA預計將在台灣時間6月27日及28日舉辦選秀會。

NBA官方將2024年選秀會分為兩天進行，不僅是考量到電視轉播的播出，更重要的是希望各支球隊都能後在第一輪選秀和第二輪選秀之間，獲得幾個小時的空檔。

主要目的是能讓球隊有更多時間，擬定更完善的選秀策略，避免有急著選人的狀況出現，同時也能讓不是首輪就獲選的球員，能夠有機會獲得外界更多關注。

球迷對於新制的看法

但也有球迷對於這項改革持相反意見，表示選秀會分成兩天舉辦，或許真的對球隊能夠帶來正面幫助，不過一場選秀會下來動輒超過4、5個小時，球迷看完首輪選秀可能已精疲力盡，反而隔天不會再關注二輪選秀。

但最終實際舉辦狀況仍有待選秀結束才能知道，NBA官方若是收到各方不錯的意見，或許往後都將改為分成兩天舉辦。

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