NBA／聯盟公布選秀新制！一、二輪分兩天進行　增加球團思考時間

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根據《ESPN》名記者Adrian Wojnarowski的消息透露，今日NBA官方已經確定，2024年選秀大會將分為兩天舉行，選秀大會第一天預計將在籃網主場Barclays Center舉行，第二天將在位於曼哈頓的ESPN工作室舉行。
第一輪選拔之間的間隔仍為5分鐘，但次輪選拔的時間預計將從2分鐘延長到4分鐘，而時間也正式出爐，NBA預計將在台灣時間6月27日及28日舉辦選秀會。
NBA官方將2024年選秀會分為兩天進行，不僅是考量到電視轉播的播出，更重要的是希望各支球隊都能後在第一輪選秀和第二輪選秀之間，獲得幾個小時的空檔。
主要目的是能讓球隊有更多時間，擬定更完善的選秀策略，避免有急著選人的狀況出現，同時也能讓不是首輪就獲選的球員，能夠有機會獲得外界更多關注。
球迷對於新制的看法
但也有球迷對於這項改革持相反意見，表示選秀會分成兩天舉辦，或許真的對球隊能夠帶來正面幫助，不過一場選秀會下來動輒超過4、5個小時，球迷看完首輪選秀可能已精疲力盡，反而隔天不會再關注二輪選秀。
但最終實際舉辦狀況仍有待選秀結束才能知道，NBA官方若是收到各方不錯的意見，或許往後都將改為分成兩天舉辦。
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