過年摸一圈！星宇航空推聯名麻將組 今午開搶售6888元
航空迷注意！搶搭農曆新年過節氣氛，星宇航空與台灣知名麻將品牌馬丘MACHILL首次推出聯名麻將組，別出心裁的設計維持星宇航空一貫精品風格，結合滿滿航空元素，在牌桌上也能感受到衝上雲霄般的興奮感。今（1）日中午12:00於星宇小舖及星宇航空形象門市正式開賣，售價NTD6888，每筆訂單限購一件。
記者許若茵／台北報導
星宇航空分享，與馬丘MACHILL聯名麻將組以航空為主題，整體色系結合星宇航空客艙內裝，散發出精緻質感。牌面設計簡約，象牙白底色雕刻玫瑰金北極星，在牌桌上如同星空般璀璨閃耀，象徵藉由北極星的指引摸到那最重要的一張牌，麻將花色也別具巧思，有飛機造型的一條、引擎造型的筒子及機窗造型的白板，這次的牌尺設計更巧妙融入機場跑道，營造出豐富的航空氛圍。除了標準牌之外還隨組附贈收藏用的特殊牌，上面印有星宇航空星探者-蛋寶，象徵祝福大家把把自摸，賺錢賺到「寶」。
星宇航空指出，馬丘為台灣知名新創麻將設計品牌，曾連續兩年與金馬獎合作推出主題麻將組，以新潮簡約的設計結合傳統麻將受到各大品牌及活動青睞，成立以來創作出許多著名作品。此次和星宇航空的聯名款依舊令人驚艷，不論是麻將組中的北極星牌面、機窗、引擎造型特殊牌以及跑道主題牌尺…等，增加與航空主題的連結，方向環、麻將外盒則在新設計下保有馬丘經典特色，具有獨特性以及收藏價值。星宇航空X馬丘MACHILL聯名麻將組於今（1）日中午12:00正式開賣，通路包含星宇小舖及星宇航空形象門市，每組售價NTD6888。