駁民進黨團灌票黃珊珊 柯建銘：難道我要被開除黨籍嗎？
第11屆立法委員當選人於今（1日）宣誓就職，重頭戲立院龍頭之爭也將登場，民眾黨團昨日宣布將力挺自家人黃珊珊，此舉形同保送國民黨韓國瑜，外傳民進黨團有可能將票灌給黃珊珊，對此民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪說，這是不可能的事情，不可能去換一個雞肋的副院長，這樣要如何面對游錫堃？民進黨團堅定支持「游昌配」，這部分毫無疑慮，「都祭出黨紀了，難道我要被開除嗎？」
記者陳威叡／台北報導
立法院正副院長選舉於今日登場，民眾黨團昨日宣布將力挺自家人黃珊珊角逐立法院長，外傳民進黨團可能會把票灌給黃珊珊，對此柯建銘重申，支持游錫堃、蔡其昌，這部分毫無疑慮，「都祭出黨紀了，難道我要被開除嗎？」
柯建銘表示，這是一個大是大非的問題，藍白合沆瀣一氣、共同沉淪，而在政治光譜上，黃珊珊不過是女版韓國瑜，從九二共識到兩岸一家親，看民眾黨主席柯文哲要如何面對年輕的支持者。
對於是否支持黃珊珊搭配蔡其昌，柯建銘回應，這是不可能的，不可能去換一個雞肋的副院長，這樣要如何面對游錫堃？且這是黨團共同決議。
媒體追問民進黨底氣是否不能輸，柯建銘說，這樣的結構本來就會輸，但在過程中不要格調都輸且受到侮辱，而黃國昌一路演戲、製造聲量，要掩護最後支持韓國瑜，卻要拿民進黨當遮羞布，這是不可能的。