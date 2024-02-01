影／大谷翔平贈送的保時捷太吸睛！隊友Kelly炫耀新車引群眾圍觀

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Kelly的妻子早在大谷翔平加盟前，就曾拍片喊話，願意讓出Kelly的背號。作為大聯盟不成文的規定，新背號的主人需要回禮。
於是作為保時捷代言人的大谷翔平，選擇直接贈送了一台要價300萬台幣的保時捷給對方，而這一回禮也讓Kelly的妻子十分開心。
隊友Kelly先前曾在廣播節目上提到此事，稱：「就算他沒有送給我跑車，我也會把背號給他。」展現相當大的氣度。
大谷翔平贈送的保時捷成焦點
今（1）日美國媒體報導，Kelly在參加一場和球迷見面會中，駕駛了這輛由大谷翔平贈送的保時捷來到速食店「Jack in the Box」，此家速食店先前曾和道奇隊合作舉辦過多個活動。
可以看到身穿新背號99好的Kelly被群眾所包圍，此外，這輛保時捷也瞬間成為了另一焦點，球迷們爭相和它合影，並上傳到自己的社群平台，創造了另類的話題。
Joe Kelly近年表現
Kelly在2019年至2022年為道奇隊效力，作為中繼投手表現穩定，連續三年防禦率分別為4.56、1.8、2.86，也是道奇隊在2020奪下世界冠軍的重要功臣之一。
但他在2022年轉戰白襪後表現並不理想，防禦率來到生涯新高的6.08，隨後在2023年中段再次被道奇隊交易回隊內，出賽11場、吃下10.1個出局數，防禦率為1.74，表現看似有所回穩，期待新賽季能成為支撐起道奇牛棚的一員。
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