NBA／Marc Gasol宣布退役！灰熊將退休33號球衣 曾隨林書豪奪冠
Marc Gasol宣布退役，他跟林書豪過去曾幫暴龍隊奪冠。（圖／美聯社／達志影像）
記者陳品翔/綜合報導
2024-02-01 09:44:08
美國職籃NBA前知名西班牙裔中鋒小加索(Marc Gasol)，今(1)日根據西班牙當地媒體的消息指出，將正式高掛球鞋，自球員身份退役，結束他長達20年的職業生涯。而隨後Marc Gasol本人也親自在社群媒體《X》上，發布一段長達近5分鐘的影片，親自向大家證實這項消息，Marc Gasol在NBA待超過十年以上的曼斐斯灰熊隊，也將退休他的33號球衣，以表揚這位替球隊付出無數心血的球員。
根據西班牙體育媒體Diario Sport報導，西班牙傳奇球星Mark Gasol今日正式宣布退休。隨後NBA知名記者Shams Charania報導則是表示，灰熊計劃替Marc Gasol退役他的33號球衣。Marc Gasol是在2007年NBA選秀會上，第二輪第48順位被洛杉磯湖人給選中，隨後成為湖人交易自己大哥Pau Gasol的籌碼之一，被交易至曼斐斯灰熊，也在灰熊隊效力長達11個賽季，爾後轉戰至暴龍、湖人等隊。2019年Marc Gasol在暴龍隊時期，也隨球星Kawhi Leonard、華裔球星林書豪等人一同奪冠，離開NBA之後，Gasol則是回到西班牙打球，效力於赫羅納(Basquet Girona)隊。 ▲林書豪(左)和Marc Gasol過去是隊友。（圖／美聯社／達志影像） 生涯Marc Gasol共計在NBA出賽891場，場均能夠貢獻14分、7.4籃板、3.4助攻、1.4阻攻，他與Zach Randolph組成的「黑白雙熊」組合，曾在2011年率領灰熊上演「老八傳奇」，首輪力克強敵馬刺，至今仍為佳話。
Marc Gasol個人榮譽方面曾3度入選全明星賽，榮獲1次最佳防守球員、1次入選年度第一隊陣容，1次入選年度第二隊，並在生涯晚年隨多倫多暴龍奪下總冠軍，也是Marc Gasol生涯唯一的一座NBA冠軍，與哥哥Pau Gasol成為NBA歷史上首對兩人皆奪冠的兄弟檔。國際賽場方面，Marc Gasol曾幫助西班牙國家隊2度贏下奧運銀牌、2度拿下世錦賽金牌、2度拿下歐錦賽金牌，並獲1次歐錦賽銀牌、2次歐錦賽銅牌，替西班牙斬獲無數榮耀，如今Gasol兄弟皆高掛球鞋，也讓不少球迷懷念他們在球場上奮戰的身影。