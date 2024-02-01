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向韓國瑜說好久不見！黃捷暖喊：接下來好好當同學「經營好班級」

▲黃捷與同黨立委吳沛憶、洪申翰一起走紅毯。（圖／記者朱永強攝，2023.02.01）
▲黃捷與同黨立委吳沛憶、洪申翰一起走紅毯。（圖／記者朱永強攝，2023.02.01）

記者陳佩君／台北報導

第11屆立委今（1）日報到，民進黨立委黃捷上午受訪時對國民黨立委韓國瑜喊話說「好久不見」，希望未來能好好相處，「過去都過去了，接下來我們就好好當同學吧」。

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第11屆立委今天報到、宣誓就職，也將投票選出立法院正、副院長，並宣誓就職。黃捷上午與同黨立委吳沛憶、洪申翰、沈伯洋等人一起「走紅毯」，並接受媒體聯訪。

黃捷表示，希望不分黨派能把開放國會做得更徹底；她也說，大家都很期待她跟韓國瑜會面，過去在高雄議會、現在在國會，可以重逢成為「同班同學」，就是「好久不見」，且兩人的研究室都抽到青島二館，將會成為「鄰居」，希望同班同學好好相處，一起把這個班級經營好。

黃捷提到，希望能和同學們為台灣留下點什麼、做一點什麼，「過去都過去了，接下來我們就好好當同學吧」。

對於未來國會三黨不過半的挑戰，黃捷表示，無論立法院長選舉結果如何，未來4年都要一起走下去，大家應該思考，未來面對立場分歧情況，如何在有共識的事務上，共同推進一些成功的法案。

吳沛憶也說，對於新院長產出，是否會延續開放國會，確實感到擔憂，因此呼籲新院長必須秉持議事中立原則、延續過去國會改革的成果，各黨派要共同推動對的價值，不要因為政黨成見，讓合作中斷。她說，新國會三黨不過半，考驗著國會議員政治智慧，要非常努力爭取社會支持、在國會裡面進行溝通和遊說。

洪申翰表示，三黨不過半對執政黨是很大的挑戰，民進黨將會更靈活、彈性，尋求朝野共識，不過，民進黨也不會喪失價值、交換該堅持的價值，最重要的是，國會必須站在人民這一邊，才能形成社會最大共識。

▲黃捷與同黨立委吳沛憶、洪申翰、沈伯洋等人一起受訪。（圖／記者吳翊緁攝，2023.02.01）
▲黃捷與同黨立委吳沛憶、洪申翰、沈伯洋等人一起受訪。（圖／記者吳翊緁攝，2023.02.01）

 

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