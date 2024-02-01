向韓國瑜說好久不見！黃捷暖喊：接下來好好當同學「經營好班級」

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黃捷表示，希望不分黨派能把開放國會做得更徹底；她也說，大家都很期待她跟韓國瑜會面，過去在高雄議會、現在在國會，可以重逢成為「同班同學」，就是「好久不見」，且兩人的研究室都抽到青島二館，將會成為「鄰居」，希望同班同學好好相處，一起把這個班級經營好。
黃捷提到，希望能和同學們為台灣留下點什麼、做一點什麼，「過去都過去了，接下來我們就好好當同學吧」。
對於未來國會三黨不過半的挑戰，黃捷表示，無論立法院長選舉結果如何，未來4年都要一起走下去，大家應該思考，未來面對立場分歧情況，如何在有共識的事務上，共同推進一些成功的法案。
吳沛憶也說，對於新院長產出，是否會延續開放國會，確實感到擔憂，因此呼籲新院長必須秉持議事中立原則、延續過去國會改革的成果，各黨派要共同推動對的價值，不要因為政黨成見，讓合作中斷。她說，新國會三黨不過半，考驗著國會議員政治智慧，要非常努力爭取社會支持、在國會裡面進行溝通和遊說。
洪申翰表示，三黨不過半對執政黨是很大的挑戰，民進黨將會更靈活、彈性，尋求朝野共識，不過，民進黨也不會喪失價值、交換該堅持的價值，最重要的是，國會必須站在人民這一邊，才能形成社會最大共識。
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