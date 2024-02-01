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紅包理財！「國民ETF」00878首季配0.4元　最後買進日是這天

▲「國民ETF」國泰永續高股息00878，2024年首季配息出爐，配息金額0.4元，以1月31日收盤價21.63元估算，年化配息率高達7.4%。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲「國民ETF」國泰永續高股息00878，2024年首季配息出爐，配息金額0.4元，以1月31日收盤價21.63元估算，年化配息率高達7.4%。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

「國民ETF」國泰永續高股息00878持續蟬聯ETF受益人數榜首，截至1月26日，受益人數來到118萬人，規模達到2,466億元，國泰投信31日公告，00878即將於2月27日除息，投資人最晚只要在2月26日前持有或買進，皆可參與本次配息。而2024年首季配息出爐，配息金額0.4元，以1月31日收盤價21.63元估算，年化配息率高達7.4%。

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根據臺灣集中保管結算所數據顯示，00878今年一月以來受益人數持續增加，以118.8萬人超越台積電的117.7萬人，僅次於中鋼的123.3萬人（1月19日），晉級為投資人數第二大標的；且集中保管結算所的大數據平台亦統計，截至2023年底，國內投資人持股前10大的第3名就是00878，00878同時也是22歲以下學生族、以及上班族和家庭主婦等三大群組裡，持股最多、最喜愛的ETF。

儘管2023年台灣ETF市場股債ETF百花齊放，國泰永續高股息00878整體受益人數仍較2022年增加了386,320人，規模大增1118.33億元，連續兩年增加超過千億元；證交所公布最新的12月資料亦顯示，00878定期定額戶數已超過21.6萬戶，在所有ETF中排名第二大。

國泰永續高股息（00878）經理人游日傑提到00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三，一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展，擄獲台灣投資人及年輕族群的高度認同，二是手續費相對便宜，投信投顧公會公佈的2023年總費用率，00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一，全年僅0.46%。第三是具備隨漲抗跌的特性，相當適合作為長期退休金規劃，也是穩健型投資人的首選。

至於台股即將封關，該續抱還是要進行調節，游日傑指出，雖然1月17日外資單日賣超782億新台幣，一度引發市場恐慌，但其實同步觀察外資持有台灣上市公司的市值總和，可以看出外資持有台股水位仍高，主因是股市大漲，才調節部位，並非看壞台股。

且統計台股11到12 月至隔年1到2 月，平均報酬率最高，有高機率會出現「紅包行情」，隨著Fed公布最新決策，美股重要財報也將陸續登場，台股應有機會持續站穩萬八，建議投資人定期定額透過台股ETF，把握年後開紅盤，以及2024股債多頭的投資好機會。

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