紅包理財！「國民ETF」00878首季配0.4元　最後買進日是這天

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儘管2023年台灣ETF市場股債ETF百花齊放，國泰永續高股息00878整體受益人數仍較2022年增加了386,320人，規模大增1118.33億元，連續兩年增加超過千億元；證交所公布最新的12月資料亦顯示，00878定期定額戶數已超過21.6萬戶，在所有ETF中排名第二大。
國泰永續高股息（00878）經理人游日傑提到00878獲得台灣最多投資人青睞的主要原因有三，一是選股重視產業均衡、注重企業永續發展，擄獲台灣投資人及年輕族群的高度認同，二是手續費相對便宜，投信投顧公會公佈的2023年總費用率，00878再度成為總費用率最低的高股息ETF之一，全年僅0.46%。第三是具備隨漲抗跌的特性，相當適合作為長期退休金規劃，也是穩健型投資人的首選。
至於台股即將封關，該續抱還是要進行調節，游日傑指出，雖然1月17日外資單日賣超782億新台幣，一度引發市場恐慌，但其實同步觀察外資持有台灣上市公司的市值總和，可以看出外資持有台股水位仍高，主因是股市大漲，才調節部位，並非看壞台股。
且統計台股11到12 月至隔年1到2 月，平均報酬率最高，有高機率會出現「紅包行情」，隨著Fed公布最新決策，美股重要財報也將陸續登場，台股應有機會持續站穩萬八，建議投資人定期定額透過台股ETF，把握年後開紅盤，以及2024股債多頭的投資好機會。