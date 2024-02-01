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換新鈔攻略！8家金融機構456家據點今開放　Google換鈔地圖輕鬆查

▲過年換新鈔今（1）日開跑，7家公股銀行及郵局全台456個據點都可臨櫃換新鈔。（圖／記者顏真真攝）
▲過年換新鈔今（1）日開跑，7家公股銀行及郵局全台456個據點都可臨櫃換新鈔。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

轉眼間金龍年即將到來，所謂「新年新氣象」，許多民眾喜歡在過年期間拿新鈔包紅包，希望有個全新的開始，也象徵煥然一新，增添喜氣與好運，央行洽請7大公股行庫及郵局也在今（1）日起5個營業日開放民眾兌換新鈔，若不知道哪裡有據點可換新鈔，央行也提供Google換新鈔地圖，供民眾查詢。當然，除了臨櫃換新鈔之外，包括台銀等銀行ATM也陸續放上新鈔，沒時間臨櫃兌換新鈔的人，也可以選擇到ATM領鈔，只是面額只有1000元及100元兩種。

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為便利民眾春節前兌換新鈔，央行洽請台灣銀行、台灣土地銀行、合庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行及中華郵政公司等8家金融機構，選定456家分行（郵局）為今年指定兌換新鈔地點，並自今日起至2月7日共計5個營業日開放換鈔，兆豐銀非央行指定換鈔行，仍會酌量提供，民眾也不用擔心換不到新鈔，因為央行已準備了7億張新鈔供兌換。

目前央行指定換鈔的7家銀行373個據點及位在都會區的24家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，其中100元面額鈔票每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。

對於不知道住家附近有沒可換鈔的金融機構據點，央行也建立地圖連結，民眾可在央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖今年春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點及QR Code，方便民眾使用手機查找。另外，財政部也臉書提供全台各縣市公股行庫換新鈔據點，民眾可多加利用。

至於臨櫃換新鈔如何避開換鈔人潮、減少排隊時間？銀行主管依過往經驗建議民眾，儘量避開3個人多地雷時段，包括銀行剛開門時、中午上班族休息時間及銀行下午3點半結束營業前。

若沒有時間臨櫃換新鈔，多家金融機構也提供ATM新鈔提領服務，台灣銀行已於各營業單位配置有放新鈔的ATM，讓民眾可以提前兌領；中國信託銀行自2月1日起到2月7日，在全台135台統一超商ATM限時限量供應新鈔；台新銀行至2月10日止，在全台新光三越、環球購物中心及指定大潤發的台新ATM也開放提領新鈔，讓民眾逛街、購物就能順手領。

不過，有些民眾可能會發現，從ATM領出的鈔券可能也非全部新鈔，一般約只會放置9成以上新鈔，主要是新鈔沒有使用過，放入ATM前需人工整鈔鬆票，成本較高，加上避免ATM數錯鈔，因此，中間可能夾雜舊鈔，建議民眾使用ATM提領前，可以先跟銀行確認，而且有些ATM只提供千元鈔，無法提領百元鈔。

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