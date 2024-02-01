換新鈔攻略！8家金融機構456家據點今開放　Google換鈔地圖輕鬆查

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目前央行指定換鈔的7家銀行373個據點及位在都會區的24家指定兌鈔郵局，都會開設「新鈔兌換專櫃」，另59家偏遠地區郵局，則於一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，其中100元面額鈔票每人限兌100張，200元等其餘各面額鈔券酌量供應。
對於不知道住家附近有沒可換鈔的金融機構據點，央行也建立地圖連結，民眾可在央行官網、臉書及行動APP上可輕鬆查詢到指定兌鈔地點位置；另結合Google地圖今年春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點及QR Code，方便民眾使用手機查找。另外，財政部也臉書提供全台各縣市公股行庫換新鈔據點，民眾可多加利用。
至於臨櫃換新鈔如何避開換鈔人潮、減少排隊時間？銀行主管依過往經驗建議民眾，儘量避開3個人多地雷時段，包括銀行剛開門時、中午上班族休息時間及銀行下午3點半結束營業前。
若沒有時間臨櫃換新鈔，多家金融機構也提供ATM新鈔提領服務，台灣銀行已於各營業單位配置有放新鈔的ATM，讓民眾可以提前兌領；中國信託銀行自2月1日起到2月7日，在全台135台統一超商ATM限時限量供應新鈔；台新銀行至2月10日止，在全台新光三越、環球購物中心及指定大潤發的台新ATM也開放提領新鈔，讓民眾逛街、購物就能順手領。
不過，有些民眾可能會發現，從ATM領出的鈔券可能也非全部新鈔，一般約只會放置9成以上新鈔，主要是新鈔沒有使用過，放入ATM前需人工整鈔鬆票，成本較高，加上避免ATM數錯鈔，因此，中間可能夾雜舊鈔，建議民眾使用ATM提領前，可以先跟銀行確認，而且有些ATM只提供千元鈔，無法提領百元鈔。