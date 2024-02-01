年終獎金估3.4萬！2成5自認領不到　7成過年手頭緊、需向父母借錢

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據yes123求職網調查指出，有69.3%的上班族指出，願意與家人「共享」年終獎金；但是假如沒有領到這筆錢，仍有36.6%的人，「會隱瞞」家人無年終的消息。
同時一旦年終獎金不如原本預期，更有高達92.7%的人表示，「會降低」過年期間的消費意願。
在過龍年農曆年前，上班族預估將領到的年終獎金，平均有3.4萬元，這其中有25%自認將「領不到」（0元），比例明顯低於去年的30.2%；若扣除預估領不到的，平均值則落在4.6萬元。
雇主若想打動勞工的心，同時「完全不考慮」跳槽、離職，勞方希望平均年終獎金，「至少」要達到8.6萬元起跳的等級。
另外，大部分上班族，都有發紅包和送禮計畫，但從yes123求職網的調查發現，仍然有70.3%的人透露，其實在過龍年農曆年前，自已會有「手頭吃緊」的情況，比例略高於去年的68.8%。
為了解決過年資金短缺窘境，解決「燃眉之急」的方法，在可複選情況下，主要依序有，「打工賺錢」（78.1%）、「向父母長輩借錢」（53.4%）、「向銀行信用貸款」（40.2%），以及「向同事借錢」（32.6%）、「向公司預支薪水」（25.9%）。
其他年前「融資救急」的方式，又分別為：「向兄弟姐妹、親戚借錢」（18.9%）、「申請官方的勞工紓困貸款」（16.6%）、「向保險公司保單質借」（11.7%），以及「找當鋪典當東西」（9.5%）、「透過互助會(標會)籌錢」（7.6）。
yes123求職網發言人楊宗斌指出，雖然近期景氣逐漸復甦，不過連3年受制於通膨壓力，上班族發紅包、送禮的預算與比例，仍出現有增有減狀況；加上如果長期沒調薪，或者處於低薪狀態，以及年終獎金可能落空等「利空」因素，手頭吃緊的窘境，預估在年關前，將出現最嚴重的財務缺口。
楊宗斌建議，想要這些受薪階級，在龍年春節期間大力消費，搶賺紅包財、年終財的業者們，恐怕需要祭出更多優惠。