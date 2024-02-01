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關心年前蔬果花卉供應　陳其邁：蔬果價格與往年差不多

▲天色未亮，市長陳其邁今天清晨偕同農業局長張清榮與在地民代視察鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，實地瞭解各項蔬菜、水果民生品供應情形。（圖／高市府提供）
▲天色未亮，市長陳其邁今天清晨偕同農業局長張清榮與在地民代視察鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，實地瞭解各項蔬菜、水果民生品供應情形。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

農曆春節前夕，天色未亮，市長陳其邁今（1）日清晨偕同農業局長張清榮與在地民意代表等人視察鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，實地瞭解各項蔬菜、水果民生品供應情形，陳其邁表示，過年期間蔬果的供貨與價格與往年差不多，並有物價督導小組監控掌握，同時也啟動衛生局的食安小組，確保民眾過年時享用的食材新鮮、價格穩定，讓大家過好年。

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▲陳其邁向果菜攤商、供應商及民眾拜早年，發送應景紅包與春聯，祝福龍年行大運。（圖／高市府提供）
▲陳其邁向果菜攤商、供應商及民眾拜早年，發送應景紅包與春聯，祝福龍年行大運。（圖／高市府提供）
陳其邁關心年前蔬果花卉供應情形，今天一大早就先後前往鳳山、高雄果菜市場向攤商加油打氣，並向果菜攤商、供應商及市民朋友拜早年，發送紅包與春聯，祝福新年快樂，在場民眾也熱情回應道恭喜，熱情的商家也回送呼應新春鴻運吉祥、好彩頭的蔬果及花卉，並與市長開心合影，過節的喜悅溢於言表。

▲熱情攤商送上新春鴻運吉祥、好彩頭的蔬果花卉，向陳其邁賀新年快樂。（圖／高市府提供
▲熱情攤商送上新春鴻運吉祥、好彩頭的蔬果花卉，向陳其邁賀新年快樂。（圖／高市府提供
農業局表示，今年蔬菜水果生長佳，產量豐收，供應量充足，價格穩定。春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果620噸、蔬菜1,850公噸，鳳山果菜市場可供應青果608公噸、蔬菜701公噸，高雄花卉可供應花卉約325,000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3,670頭。

農業局指出，高雄蜜棗進入產季，今年氣候因日夜溫差大，蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型，號稱「臺灣青蘋果」，深受國內外消費者喜愛。農業局建議民眾可多加選擇蜜棗、蓮霧等當季國產盛產水果，作為新春佳節送禮或年節祭祀的最佳選擇。

此外，由市府輔導成立的高雄物產館蓮潭旗艦店，備有高雄各區多元農特產品、優質伴手禮提供市民朋友選購，春節期間全館除夕全日休以外，伴手禮購物商城初一、初二14:00-18:00為大家服務，初三開始正常營業。

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