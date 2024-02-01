關心年前蔬果花卉供應 陳其邁：蔬果價格與往年差不多
農曆春節前夕，天色未亮，市長陳其邁今（1）日清晨偕同農業局長張清榮與在地民意代表等人視察鳳山果菜市場、高雄果菜批發市場，實地瞭解各項蔬菜、水果民生品供應情形，陳其邁表示，過年期間蔬果的供貨與價格與往年差不多，並有物價督導小組監控掌握，同時也啟動衛生局的食安小組，確保民眾過年時享用的食材新鮮、價格穩定，讓大家過好年。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁關心年前蔬果花卉供應情形，今天一大早就先後前往鳳山、高雄果菜市場向攤商加油打氣，並向果菜攤商、供應商及市民朋友拜早年，發送紅包與春聯，祝福新年快樂，在場民眾也熱情回應道恭喜，熱情的商家也回送呼應新春鴻運吉祥、好彩頭的蔬果及花卉，並與市長開心合影，過節的喜悅溢於言表。
農業局表示，今年蔬菜水果生長佳，產量豐收，供應量充足，價格穩定。春節期間各主要批發市場預估供應量，高雄果菜批發市場可供應青果620噸、蔬菜1,850公噸，鳳山果菜市場可供應青果608公噸、蔬菜701公噸，高雄花卉可供應花卉約325,000把，高雄肉品批發市場毛豬可供應3,670頭。
農業局指出，高雄蜜棗進入產季，今年氣候因日夜溫差大，蜜棗外觀青翠、口感皮薄、果肉雪白細緻，碩大圓滿的外型，號稱「臺灣青蘋果」，深受國內外消費者喜愛。農業局建議民眾可多加選擇蜜棗、蓮霧等當季國產盛產水果，作為新春佳節送禮或年節祭祀的最佳選擇。
此外，由市府輔導成立的高雄物產館蓮潭旗艦店，備有高雄各區多元農特產品、優質伴手禮提供市民朋友選購，春節期間全館除夕全日休以外，伴手禮購物商城初一、初二14:00-18:00為大家服務，初三開始正常營業。