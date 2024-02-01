立院今投票選龍頭 台派團體嗆韓國瑜：國瑜當院長、國格火葬場
立法院正副院長選舉今（1）日登場，國民黨由新科立委韓國瑜和江啟臣組「韓江配」，民進黨則派立院正副院長游錫堃、蔡其昌共組「游昌配」角逐。早上8點當選委員開始報到，預計10點舉行正副院長選舉，當韓國瑜步入紅毯走入立院後，台派團體在立院外抗議，大罵「國瑜當院長、國格火葬場」、「國瑜當院長、引進共產黨」，抗議團體一度攀爬上立院圍牆，引發立院駐衛警緊張，準備阻止進入立院。
記者呂炯昌／台北報導
立院8點開始第十屆立委報到，搶得頭香為國民黨原住民立委黃仁，有意角逐立院副院長的江啓臣在8點42分踏上立院紅毯報到，韓國瑜則是在9點07分報到，在韓國瑜報到前台派團體台灣國已在立院正門對面的台大兒童醫院前的馬路掛上布條批「國瑜當院長、引進共產黨」。
在立院與長老濟南教會則有抗議團體爬上圍牆，高舉「國瑜當院長、國格火葬場」、「我們不要跪著走路的院長」、「拒絕中國的選擇」布條，反對韓國瑜當立法院長。負責立院維安的保六員警擔心抗議民眾翻牆闖入立院內，戴上手套準備逮捕，轄區中正一分局也到濟南教會內舉牌要求解散。
不過，抗議團體認為濟南教會非公眾場所，不適用集會遊行法，因而與警方發生對峙，並以教會內民眾做禮拜為由，警方不能干預宗教自由，要求警方離開教會。警方與抗議民眾在教會門口對峙10多分鐘後，結束抗爭。