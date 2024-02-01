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雄獅台鐵打造南港站「禮賓候車室」　百元低消還免運代購花蓮美食

▲北部首間「南港站禮賓候車室」趕在農曆年前2月1日正式啟用。（圖／記者許若茵攝，2024.02.01）
▲北部首間「南港站禮賓候車室」趕在農曆年前2月1日正式啟用。（圖／記者許若茵攝，2024.02.01）

記者許若茵／台北報導

雄獅旅遊攜手台鐵公司，繼花蓮站禮賓候車室竣工後，今（1）日北部首間「南港站禮賓候車室」趕在農曆年前正式啟用，只要是雄獅、台鐵會員，或是鳴日號、EMU3000型騰雲座艙乘客或是特約客戶，就可進入禮賓候車室，低消百元起，還免費提供行李寄放、免運代購花蓮伴手禮。

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南港車站平均每日運量超過6萬人次，禮賓室位置特別選在尚未對外開放的場域空間打造全新秘境，室內設計導入傳統意象及現代美學，將1885年代南港茶之鄉、梯田紋理意象刻劃其中，營造兼具在地特色及國際水準的空間。空間約可容納70名旅客。

▲南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍，並設置約70席沙發休憩區。（圖／記者許若茵攝，2024.02.01）
▲南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍，並設置約70席沙發休憩區。（圖／記者許若茵攝，2024.02.01）
雄獅旅遊分享，持續深耕鐵道觀光，推動以鐵道為主體的旅遊型態，強化場站行旅服務及軟硬體設施。南港站禮賓候車室比照國際機場貴賓室規格，結合藝廊空間設計美學，內裝以1885年代「南港茶之鄉」的理念為發想，利用棕色調呈現古色古香的傳統氛圍，並設置沙發休憩區、免費充電插座、無線網路等設施，提供雄獅旅遊會員、臺鐵會員、鳴日號旅客、EMU3000型騰雲座艙旅客、特約客戶使用，入內低消100元另可享免費行李寄放服務。

候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃，使用南港在地出產的包種茶、桂花釀，製作出桂花蜜茶香鬆餅、桂花拿鐵、輕檸桂花美式等特色飲食，還結合鄰近的基隆、宜蘭兩大縣市在地元素，推出迷迭香海鮮、金桔鴨賞兩款創意披薩。茶席體驗更與台灣頂級茶具品牌「陶作坊」聯名，為旅客帶來品茗之樂。此外，凡台鐵會員及騰雲座艙旅客可享9折優惠，即日起至2月8日，消費打卡即贈手工餅乾乙份。

▲候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃。（圖／記者許若茵攝，2024.02.01）
▲候車室餐飲則是由雄獅集團旗下餐飲事業體「欣食旅」規劃。（圖／記者許若茵攝，2024.02.01）
同時，南港站禮賓候車室也與花蓮站禮賓候車室串連，提供花蓮指定特產免運費代購服務，包括花蓮曾記麻糬、阿偉花生醬、鵝卵石馬卡龍及邊境法式甜點等，都可以在南港站禮賓候車室預購及取貨。

雄獅旅遊國旅暨入境總經理王岳聰表示，除南港站禮賓候車室外，目前尚有新烏日站、新左營站禮賓室持續規劃中，三大站體皆為三鐵共構場域，尤其南港站更是鳴日號首發站，除針對高端客群提供完善一條龍服務，配合未來台鐵重新打造觀光車隊，能讓觀光列車旅客、台鐵會員等體驗更精緻旅遊體驗，也期盼將來與高鐵合作，讓旅客同樣能享受更舒適旅程。

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