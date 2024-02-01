NBA／湖人陣容效率倒數！內部矛盾未解決　爆籃網3人成交易新選項

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湖人「LeBron/AD/Prince/DLo/Austin」陣容 淨效率值為聯盟超過200分鐘的組合中倒數第2
知名球評Jason Timpf分享了一個訊息，那就是聯盟本季使用超過200分鐘的22組陣容中，湖人的「LeBron/AD/Prince/DLo/Austin」組合淨效率為倒數第2，並不理想。
而根據他所提供的數據，前往NBA官網進一步查詢，會發現湖人LeBron/AD/Prince/DLo/Austin五人同時在場上時，他們的正負值為-4.5，進攻效率114.0，防守效率118.5。比他們更差的只有老鷹的：「C. Capela - D. Murray - T. Young - S. Bey - J. Johnson」組成的小球陣容，後者正負值為-10.8。
湖人更衣室有信任危機 球隊可能採取交易
知名記者Shams Charania指出，洛杉磯湖人目前表現很不穩定，這也反映在他們的戰績上，「湖人內部更衣室脫節」，總教練Darvin Ham的問題並沒有完全解決，球隊沒有進行總教練的更換，教練團也繼續沿用同樣的陣容。
「看向湖人的陣容，他們目前有兩個選擇，一是堅守現有班底，並試圖解決問題；或者是你嘗試做一筆交易，讓球隊提升一個水平，對球員名單進行一些調整，這是目前最容易做到的，也是他們最可能採取的路線。」Charania總結湖人交易截止日前的情況時，如此說道。
LaVine和Murray之外 籃網3人組也是可能的交易選項
Charania透露了一些湖人傳聞中交易對象的談判情形：Zach LaVine讓湖人感興趣，但他合約還有3年1.4億美元，這使得球隊卻步；Dejounte Murray一直是湖人首要目標，雙方預計將會在下周交易截止日前「恢復談判」；另外他還認為籃網的三名球員Dorian Finney-Smith、Spencer Dinwiddie、Royce O'Neale可能是另一個選項，這能讓他們得到一名後衛和兩名側翼，這些球員能防守、能投三分球，在場上能打多個位置。
湖人目前24勝25敗，處在附加賽的階段，距離西區第6有4場勝差，所以湖人現在和上賽季的處境有些類似，需要一次交易來幫助他們擺脫困境。