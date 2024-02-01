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NBA／湖人陣容效率倒數！內部矛盾未解決　爆籃網3人成交易新選項

▲目前湖人的最常使用的五人陣容，淨效率值為聯盟使用超過200分鐘的組合中倒數第二差的，他們可能會在交易截止日前做出改變。（圖／美聯社／達志穎向）
▲目前湖人的最常使用的五人陣容，淨效率值為聯盟使用超過200分鐘的組合中倒數第二差的，他們可能會在交易截止日前做出改變。（圖／美聯社／達志穎向）

記者黃建霖/綜合報導

洛杉磯湖人在昨（31）日落敗之後，戰績再次跌落5成，在進入這個賽季以來，他們的交易傳聞就沒有斷過。目前湖人的最常使用的五人陣容，淨效率值為聯盟使用超過200分鐘的組合中倒數第二差的，這意味著他們需要做出改變。《The Athletic》記者Shams Charania爆料湖人更衣室問題依然存在，目前除了之前傳聞的Zach LaVine和Dejounte Murray之外，布魯克林籃網的3名球員Dorian Finney-Smith、Spencer Dinwiddie、Royce O'Neale也是可能的交易選項。

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去年休賽季時，紫金軍展開了補強，Cam Reddish與湖人簽下2年463萬美元的合約；八村壘以3年5100萬美元續約湖人；Taurean Prince以1年450萬美元合約加盟；Gabe Vincent以3年總價3300萬美元的合約加盟。但這些人似乎都沒辦法滿足湖人對決勝陣容的需求，湖人這一季不斷更換組合，但從幫助他們在季中錦標賽奪冠的「三鋒線」，到如今的雙後衛陣容，似乎都不是最理想的解答。

湖人「LeBron/AD/Prince/DLo/Austin」陣容　淨效率值為聯盟超過200分鐘的組合中倒數第2

知名球評Jason Timpf分享了一個訊息，那就是聯盟本季使用超過200分鐘的22組陣容中，湖人的「LeBron/AD/Prince/DLo/Austin」組合淨效率為倒數第2，並不理想。

而根據他所提供的數據，前往NBA官網進一步查詢，會發現湖人LeBron/AD/Prince/DLo/Austin五人同時在場上時，他們的正負值為-4.5，進攻效率114.0，防守效率118.5。比他們更差的只有老鷹的：「C. Capela - D. Murray - T. Young - S. Bey - J. Johnson」組成的小球陣容，後者正負值為-10.8。

湖人更衣室有信任危機　球隊可能採取交易

▲湖人後衛D'Angelo Russell全場飆進5顆三分球，拿下全隊最高29分。（圖／美聯社／達志影像）
▲湖人後衛D'Angelo Russell儘管近期發揮出色，但他仍然是這支球隊中最可能被交易的人選。（圖／美聯社／達志影像）
知名記者Shams Charania指出，洛杉磯湖人目前表現很不穩定，這也反映在他們的戰績上，「湖人內部更衣室脫節」，總教練Darvin Ham的問題並沒有完全解決，球隊沒有進行總教練的更換，教練團也繼續沿用同樣的陣容。

「看向湖人的陣容，他們目前有兩個選擇，一是堅守現有班底，並試圖解決問題；或者是你嘗試做一筆交易，讓球隊提升一個水平，對球員名單進行一些調整，這是目前最容易做到的，也是他們最可能採取的路線。」Charania總結湖人交易截止日前的情況時，如此說道。

LaVine和Murray之外　籃網3人組也是可能的交易選項

Charania透露了一些湖人傳聞中交易對象的談判情形：Zach LaVine讓湖人感興趣，但他合約還有3年1.4億美元，這使得球隊卻步；Dejounte Murray一直是湖人首要目標，雙方預計將會在下周交易截止日前「恢復談判」；另外他還認為籃網的三名球員Dorian Finney-Smith、Spencer Dinwiddie、Royce O'Neale可能是另一個選項，這能讓他們得到一名後衛和兩名側翼，這些球員能防守、能投三分球，在場上能打多個位置。

湖人目前24勝25敗，處在附加賽的階段，距離西區第6有4場勝差，所以湖人現在和上賽季的處境有些類似，需要一次交易來幫助他們擺脫困境。

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