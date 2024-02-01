BLACKPINK Jennie隔6年推新綜藝！攜超強陣容回歸 暖心原因曝
南韓超夯女團BLACKPINK成員Jennie有「人間香奈兒」之稱，擁有魔鬼比例的好身材與具獨特風格的高級臉蛋，是很多時尚品牌的寵兒。隨著BLACKPINK在全球爆紅，因為忙碌的行程，已經許久沒有出現在綜藝節目的Jennie，日前確定了不與舊東家「YG娛樂」簽屬個人經紀約後，時隔6年即將再與「韓國國民MC」劉在錫、吳娜拉、車太鉉、梁世燦和《Moving 異能》的演員李正河，一同出演推理綜藝節目《公寓404》，消息一出令粉絲相當期待，近日Jennie也向大眾公開自己參與該綜藝的暖心契機！
記者張芸婷／綜合報導
《公寓404》是以公寓為背景展開超時空概念的實境綜藝節目，透過真實案件帶領來賓前往不同的時空和地點扮演「公寓中的居民」，隨著每集劇情的發展一步步解鎖異想天開的案件，是韓國有著推理元素的搞笑綜藝。
Jennie在2018年時通過《美秋里8-1000》展現她與眾不同的綜藝感，時隔6年再度回歸綜藝節目掀起不少話題，讓粉絲非常期待Jennie在《公寓404》的表現。
Jennie也在採訪中透露出演《公寓404》的原因：「我平時很喜歡推理劇，在聽到我喜歡的演員陣容和製作團隊將一起出演的消息後，就決定加入了。因為是時隔很久上綜藝節目，所以對粉絲們來說應該也是很好的禮物」，透露自己緊張和激動的心情，目前已經進行了第一次錄製。該綜藝預計在2月23日起播出。
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