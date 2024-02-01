NBA／Damian Lillard重回波特蘭！前主帥談往事 稱不想耽誤生涯
美國職籃NBA球星「小李飛刀」Damian Lillard，今年休賽季自效力多年的波特蘭拓荒者，正式轉戰至東區強權密爾瓦基公鹿，朝著個人生涯首座NBA冠軍目標邁進。而今(1)日Lillard也將在轉隊後首度回到拓荒者隊的主場出賽，拓荒者總教練Chauncey Billups稍早向媒體透露，當初Damian Lillard離隊的細節，並表示不想耽誤Lillard球員生涯最後的巔峰。
記者陳品翔／綜合報導
Chauncey Billups本周接受美國媒體《Clutch Points》專訪，談到了去年夏天球隊一哥Damian Lillard離隊的細節，並說到：「我沒有試著說服Damian Lillard留下來，我一直以來只想要Lillard能夠獲得最好的東西，我不想因為我個人的自私原因，進而妨礙他的去留，比籃球更重要的是他是我的朋友，他對我來說幾乎就像是一個小兄弟。我覺得對Damian Lillard來說，最好的事情就是去做他自己必須得做的事情，大家都知道的，他希望能夠在一個有利的位置去贏得冠軍，顯然他現在已經處在一個很好的位置，所以他完美地實現這一切了。」
Chauncey Billups繼續說到:「這麼做是為了Damian Lillard好，就是這樣。他仍處於個人生涯巔峰，儘管可能是末期了，時間很快就會流逝，我很清楚這一點，Lillard顯然得要加緊腳步追逐冠軍。但拓荒者無法成為那樣的隊伍，你也不想看到他處於那樣的處境，這對他來說是一個相當艱難的處境，但他從來沒有抱怨過。Lillard是個戰士，一直在盡力做最好的他，每一次都是這樣，我相當尊重他。」
今日稍晚台灣時間11:00，波特蘭拓荒者將在主場迎戰密爾瓦基公鹿，這是Damian Lillard自被交易之後，首次回到波特蘭出賽，而拓荒者隊預計也將準備致敬影片迎接Lillard，表揚過去他替球隊付出的一切。