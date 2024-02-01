MLB／洋基牛棚左投Peralta離隊！4年5.1億去教士 兩大豪門都無緣
美國職棒MLB紐約洋基牛棚大將Wandy Peralta，今年休賽季成為自由球員，傳出紐約洋基、紐約大都會兩支豪門球隊都想搶人，希望能將這名優質左投網羅至陣中，不過過去幾周遲遲未等到Wandy Peralta加盟的好消息，今(1)日答案總算揭曉，Wandy Peralta與聖地牙哥教士達成共識，雙方簽下一份為期4年總價值1650萬美元（約5.1億新台幣）合約。
記者陳品翔／綜合報導
根據《紐約郵報》記者Jon Heyman報導，上季效力洋基的左投Wandy Peralta，以4年1650萬美元（約5.1億新台幣）價碼成功與教士簽約，下賽季將轉戰聖地牙哥，其中合約內容包含3個球員選項。隨著當家明星終結者Josh Hader以5年9500萬美元價碼轉戰休士頓太空人，教士牛棚戰力自然也受到不小影響，Peralta當然無法與Josh Hader相提並論，但他的到來可以稍稍補上牛棚空缺，與日籍好手松井裕樹一同成為教士牛棚當中，不錯的左投人選。
教士在休賽季透過交易將少年強打Juan Soto送往洋基，換來Michael King、Jhony Brito、Drew Thorpe與Randy Vasquez等4名投手，Wandy Peralta也將與他們再續前緣。
過去幾周曾傳出紐約洋基對於簽回Wandy Peralta保持積極態度，同時Peralta也是同城豪門紐約大都會的潛在補強目標之一，動向引人關注，但最終成功網羅的竟是教士，也跌破不少專家眼鏡。Peralta去年替紐約洋基出賽63場，戰績4勝2敗，拿下18次中繼成功、4次救援成功，防禦率為2.83。