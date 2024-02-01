GODIVA霜淇淋買一送一！這家推白葡萄棉花糖隱藏版　拚全家買1送1

國際動漫節遇好天氣！漫迷排隊「繞整圈世貿」　預售票多賣破萬張

▲台北國際動漫節今登場首日，排隊人潮擠到場館外。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北國際動漫節今登場首日，排隊人潮擠到場館外。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

第12屆台北國際動漫節今（1）日開幕，將一連5天在世貿熱烈開展，今年匯聚110家廠商、約800個攤位，堪稱歷年使用最大，《NOWnews》記者直擊現場，開幕不到20分鐘，世貿一館各出入口擠滿排隊人潮，已經繞了世貿場館一圈，產業發展局局長透露「今年光是預售票就比去年多賣1萬多張，預估今年業績將突破2億元」，而開場舞台也由未來少女-幽靈水晶打頭陣，吸引不少粉絲到場支持，後續還有共40場簽名會與活動，百位國內外嘉賓輪番上陣。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今（1）日白天臺灣各地高溫普遍可達26到29度，第12屆台北國際動漫節開幕有好天氣助攻，早上10點開放漫迷入場，不到20分鐘的時間，包括東立、木棉花等熱門出版社，人潮已經擠滿場館，排隊排滿世貿展覽館入口，各個門口都排滿熱血民眾，幾乎繞了世貿展覽館一圈，根據產業發展局局長陳俊安透露，今年預售票比起去年超賣1萬多張，預估業績突破2億元沒有問題。

▲各入口的排隊人潮延續到下個入口，幾乎繞世貿一館整圈。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北國際動漫節各入口的排隊人潮延續到下個入口，幾乎繞世貿一館整圈。（圖／記者鍾怡婷攝）
中華動漫出版同業協會蘇偉詮理事長表示，今年為歷屆最大的台北國際動漫節，協會長期關注台灣原創內容，這次也著重在台灣VTuber發展，為了讓大家看到台灣原創的經濟量能、特色魅力，特別規劃一個專區，除了台灣VTuber外還有原創IP瘋雲榜等，希望讓粉絲了解到台灣文化的活力，也希望提供一個平台讓業者跟民眾有更多連結。

今（1）日開幕首日除了漫迷踴躍入場外，也請來新星女團未來少女－幽靈水晶精彩開場表演，有不少粉絲扛著相機要來捕捉偶像風采，讓台北國際動漫節開幕首日就相當熱鬧、人氣爆棚。

▲台北國際動漫節（圖／記者鍾怡婷攝）
▲台北國際動漫節也請來新星女團未來少女－幽靈水晶精彩開場表演。（圖／記者鍾怡婷攝）

國際動漫節登場！曼迪、 角川、東販優惠懶人包　木棉花福袋34折

國際動漫節明登場！世貿爆夜排潮　屏東漫迷「來回10小時」搶福袋

國際動漫節2/1登場！日本人氣聲優、偶像登台演出　5大亮點一次看

不滿作品《SEXY田中小姐》真人版亂改！日本漫畫家蘆原妃名子輕生

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞