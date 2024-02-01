國際動漫節遇好天氣！漫迷排隊「繞整圈世貿」 預售票多賣破萬張
第12屆台北國際動漫節今（1）日開幕，將一連5天在世貿熱烈開展，今年匯聚110家廠商、約800個攤位，堪稱歷年使用最大，《NOWnews》記者直擊現場，開幕不到20分鐘，世貿一館各出入口擠滿排隊人潮，已經繞了世貿場館一圈，產業發展局局長透露「今年光是預售票就比去年多賣1萬多張，預估今年業績將突破2億元」，而開場舞台也由未來少女-幽靈水晶打頭陣，吸引不少粉絲到場支持，後續還有共40場簽名會與活動，百位國內外嘉賓輪番上陣。
記者鍾怡婷/綜合報導
今（1）日白天臺灣各地高溫普遍可達26到29度，第12屆台北國際動漫節開幕有好天氣助攻，早上10點開放漫迷入場，不到20分鐘的時間，包括東立、木棉花等熱門出版社，人潮已經擠滿場館，排隊排滿世貿展覽館入口，各個門口都排滿熱血民眾，幾乎繞了世貿展覽館一圈，根據產業發展局局長陳俊安透露，今年預售票比起去年超賣1萬多張，預估業績突破2億元沒有問題。
中華動漫出版同業協會蘇偉詮理事長表示，今年為歷屆最大的台北國際動漫節，協會長期關注台灣原創內容，這次也著重在台灣VTuber發展，為了讓大家看到台灣原創的經濟量能、特色魅力，特別規劃一個專區，除了台灣VTuber外還有原創IP瘋雲榜等，希望讓粉絲了解到台灣文化的活力，也希望提供一個平台讓業者跟民眾有更多連結。
今（1）日開幕首日除了漫迷踴躍入場外，也請來新星女團未來少女－幽靈水晶精彩開場表演，有不少粉絲扛著相機要來捕捉偶像風采，讓台北國際動漫節開幕首日就相當熱鬧、人氣爆棚。