董座王貴鋒涉掏空1500萬交保 台中銀股價早盤一度重挫逾5%
台中銀行董事長王貴鋒疑涉嫌掏空公司10億元，台中銀與子公司經遭檢調搜索，王貴鋒目前以1500萬元交保。不過，台中銀今（1）日股價一度重挫逾5%，下探14.8元，創下去年11月中以來的新低價，但逢低撿便宜的買盤也不少，1小時內爆出6萬張大量，随後跌幅收斂，目前站回15元之上，在15.25元附近震盪，跌逾2%。
記者顏真真／台北報導
台中銀行董事長兼負責人王貴鋒因涉嫌花台中銀與台中銀保經逾新台幣10億元租購豪車、承租飛機出遊，新北檢依涉犯證券交易法及銀行法特別背信等罪，聲押禁見王貴鋒等3人，但經過8小時審理，王貴鋒以新台幣1500萬元交保，並限制住居、出境與出海。
對於台中銀及子公司遭搜索調查，台中銀這兩天也發出重訊說明，強調公司依法配合調查程序，對於新北地檢署及外界所述對台中銀及保經公司所受損害金額，相關支出是依照內部授權依法經營業務，且發生時業已列為公司及保經公司各該年度（112年以前）的費用，因此，對台中銀今年度財務及業務並無造成重大影響。
不過，台中銀今日早盤股價一度重挫逾5%，下探14.8元，創下去年11月中以來的新低價，只是逢低承接買盤也不少，1小時內爆出6萬張大量，随後跌幅收斂，目前站回15元之上，在15.25元附近震盪，跌逾2%。