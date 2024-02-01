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選後恩怨沒完！廖偉翔被諷千年奇才　陳柏惟加碼嗆顏寬恒臉皮奇厚

▲陳柏惟發臉書諷刺新科立委廖偉翔、顏寬恒，林靜儀也留言讚聲。（圖／翻攝陳柏惟臉書，2024.02.01）
▲陳柏惟發臉書諷刺新科立委廖偉翔、顏寬恒，林靜儀也留言讚聲。（圖／翻攝陳柏惟臉書，2024.02.01）

記者顏幸如／台中報導

即使行政院已宣佈核定中捷藍線，相關爭議仍從選前燒到選後，新科立委廖偉翔一張臉書圖，被前立委林靜儀挖苦「割稻尾」，昨天還被人在街頭懸掛大型看板，諷刺他「不用提案坐在家裡，成功爭取捷運藍線」，是千年奇才。前立委陳柏惟也加碼喊話立委顏寬恒，指「全台中為了你整個捷運拖兩年，一般人臉皮是水餃皮，就你的是混凝土控的，都不回答是不是？」廖偉翔則回應表示，尖酸刻薄的調侃，掩蓋不了中央對不同直轄市心態上的歧視。

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台中捷運藍線案在前市長林佳龍時代核定，盧秀燕上任後修改路線及站點，重新送審後被民進黨質疑部份內容有爭議、立委顏寬恒家族在正英站附近擁有大片土地，國民黨則批評中央政府是刻意卡台中、卡盧秀燕，才會一拖200多天不通過。

行政院上月29日終於宣佈核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預定10年完工，台中市藍綠立委和當選人紛紛報喜之際，國民黨新人廖偉翔卻因臉書的一張圖惹爭議，被網友灌爆臉書嘲笑。民進黨立委林靜儀也在臉書發文，表示「兩天後才就職的說自己『成功爭取』，這割稻尾不會割太急、太誇張了嗎？」「你何時跟行政院開會的？我們好歹屍骨未寒好嗎？」

▲台中市大隆路昨天下午被掛上挖苦廖偉翔的大型看板。（圖／民眾提供，2024.02.01）
▲台中市大隆路昨天下午被掛上挖苦廖偉翔的大型看板。（圖／民眾提供，2024.02.01）
台中市大隆路一棟大樓外牆，昨天被人掛上大型看板，引用廖偉翔的臉書圖案，寫著「不用提案坐在家裡，成功爭取捷運藍線」、「廖偉翔千年奇才。賀恭喜台中市民」，諷刺意味明顯。

前立委陳柏惟則在臉書發文，指自己當過立委的都不敢居功了，「任期–1天」的一群國民黨人卻貼臉書自嗨，只能說千年奇才，並說「都2024年了，這種古老的自言自語戰術還能有效，也是只能祝福這個城市。」

陳柏惟還大酸成功回任立委的顏寬恒，要他回答「新設正英站出口是不是你家的地啦！」並指全台中為了顏寬恒，整個捷運拖兩年，「一般人臉皮是水餃皮，就你的是混凝土控的，都不回答是不是。」林靜儀也留言讚聲，指顏寬恒「偷走龍井人的坪頂站」。

廖偉翔表示「謝謝看板關心我」，奇才只是個人，歧視卻是對台中近300萬市民的不公平。與其針對中央民代尖酸刻薄的調侃，也掩蓋不了中央對不同直轄市心態上的歧視。新民意已清楚表達，阻擋台中建設終將被民意懲罰，進步台中是唯一共識，他建議綠營也要關心台中依然不被執政黨重視的處境。

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