選後恩怨沒完！廖偉翔被諷千年奇才　陳柏惟加碼嗆顏寬恒臉皮奇厚

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行政院上月29日終於宣佈核定台中捷運藍線綜合規畫報告，預定10年完工，台中市藍綠立委和當選人紛紛報喜之際，國民黨新人廖偉翔卻因臉書的一張圖惹爭議，被網友灌爆臉書嘲笑。民進黨立委林靜儀也在臉書發文，表示「兩天後才就職的說自己『成功爭取』，這割稻尾不會割太急、太誇張了嗎？」「你何時跟行政院開會的？我們好歹屍骨未寒好嗎？」
台中市大隆路一棟大樓外牆，昨天被人掛上大型看板，引用廖偉翔的臉書圖案，寫著「不用提案坐在家裡，成功爭取捷運藍線」、「廖偉翔千年奇才。賀恭喜台中市民」，諷刺意味明顯。
前立委陳柏惟則在臉書發文，指自己當過立委的都不敢居功了，「任期–1天」的一群國民黨人卻貼臉書自嗨，只能說千年奇才，並說「都2024年了，這種古老的自言自語戰術還能有效，也是只能祝福這個城市。」
陳柏惟還大酸成功回任立委的顏寬恒，要他回答「新設正英站出口是不是你家的地啦！」並指全台中為了顏寬恒，整個捷運拖兩年，「一般人臉皮是水餃皮，就你的是混凝土控的，都不回答是不是。」林靜儀也留言讚聲，指顏寬恒「偷走龍井人的坪頂站」。
廖偉翔表示「謝謝看板關心我」，奇才只是個人，歧視卻是對台中近300萬市民的不公平。與其針對中央民代尖酸刻薄的調侃，也掩蓋不了中央對不同直轄市心態上的歧視。新民意已清楚表達，阻擋台中建設終將被民意懲罰，進步台中是唯一共識，他建議綠營也要關心台中依然不被執政黨重視的處境。