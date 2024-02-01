春節挑戰強烈冷氣團！北部剩12度、最冷時刻出爐 小年夜全台有雨
今（1）日各地晴朗好天氣，明天東北季風南下，北東轉短暫雨，不過週末回到穩定好天氣，下波鋒面在週日靠近，下週一全台有短暫雨機會，接著迎接冷空氣強襲，除了一路降溫外，下周三到四全台有降雨機會，這冷空氣有機會達強烈冷氣團等級，北部低溫下探攝氏12度，最冷的時機在初一前後。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據天氣風險預報指出，今天持續受到東南風的影響，暖濕空氣移入臺灣。因為東南風的風速不大，就連迎風面的東半部也只有非常零星的降雨，白天各地都還是可以看到陽光，並且快速升溫，北部的市區都可以來到攝氏25度左右，越往南走氣溫越高，中南部內陸還是有機會來到攝氏30度以上，在明天東北季風南下後會稍微緩和。
在明天的清晨起，會有一波微弱的東北季風短暫影響臺灣，北部、東半部又轉為陰短暫陣雨的天氣，基隆北海岸跟宜、花一帶的山區雨勢會比較明顯，白天高溫也會連帶下降，來到攝氏20度左右；中南部除了海峽沿岸風勢增強，稍微轉涼以外，影響不大，週末兩天又會回到類似近期溫暖而穩定的天氣，一樣要留意空氣品質和晨霧發生。
而下週過年前的天氣，在今天看來變動不大；在週日晚間鋒面接近，各地雲量增多，不排除中北部會提早有些零星的降雨，鋒面的本體在下週一白天通過時，全臺都有短暫雨機會，而且高溫下降；在下週二起開始轉為東北季風的天氣型態，不過前期冷空氣不強，只有迎風面的白天高溫受到影響。
在下週三晚間到下週四小年夜，這時華南雲雨區東移，並為全臺帶來普遍性降雨，後續水氣減少的同時，氣溫會顯著下滑。目前預測最低溫的時間將落在初一前後，強度以冷氣團或強烈冷氣團的等級機會較大，北部低溫大概在攝氏12度上下；中南部地區還要看水氣量而定。不過可以肯定的是這個春節是要留意保暖的，大家可以先準備好比較厚重的衣物。