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2024換新鈔！時間、規定、限額一覽　最近銀行、郵局、ATM快速查

▲2024換新鈔今（1）日起正式開放，郵局銀行換鈔規定、時間、地點、限額一篇看懂。（圖／資料照片）
▲2024換新鈔今（1）日起正式開放，郵局銀行換鈔規定、時間、地點、限額一篇看懂。（圖／資料照片）

記者黃韻文／綜合報導

過年紅包要裝新鈔，今（1）日起正式開放民眾換新鈔！銀行、郵局等8家金融機構，在全台共456個指定地點，提供民眾兌換新鈔。《NOWnews》整理換新鈔限額規定、如何換新鈔、需要帶什麼、新鈔兌換地圖，重點一篇看懂。

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🟡新鈔可以換多少、新鈔限額：
每人限換100張「百元新鈔」，其他面額鈔券則酌量供應。若是沒換到需要的張數，就需要多跑幾家。

▲過年換新鈔（圖／記者朱永強攝）
▲每人最多可換100張「百元新鈔」。（圖／記者朱永強攝）
🟡郵局、銀行換新鈔要帶什麼？
不需要填寫表單，也不用攜帶證件，只要帶著「想要兌換的額度」舊鈔，跟櫃台說要換新鈔即可，同樣不用額外的費用。像是想換20張百元鈔，就帶兩千元現金臨櫃辦理。

🟡郵局如何換新鈔？
郵局自2月1日至2月7日，在全台83處郵局提供新鈔兌換服務。其中位在都會區的24家指定郵局，會開設「新鈔兌換專櫃」，另外59家郵局則是在一般營業櫃檯辦理兌換新鈔，同樣帶著需要的舊鈔額度，跟櫃台說要換新鈔即可。

🟡幾號可以換新鈔？
2月1日至2月7日期間，共包含5個營業日，可在8家金融機構（臺灣銀行、臺灣土地銀行、合作金庫商業銀行、第一商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、臺灣中小企業銀行、中華郵政）指定地點兌換新鈔。

兆豐銀行雖非央行指定換鈔銀行，但在2月5日至2月7日這三天也會酌量供應。

🟡ATM換新鈔
為了方便民眾換新鈔，臺灣銀行在每家分行，至少有一台ATM可以領取新鈔。

🟡新鈔兌換地圖
中央銀行和Google地圖製作「113年度春節前新鈔兌換地圖」，可快速查詢離自己最近的據點。

🔎2024春節前8家金融機構指定新鈔兌換地點查詢（點此連結）



🟡換新鈔最多人的地雷時段？
1、銀行剛開門時
2、上班族中午休息時間
3、銀行下午 3 點半結束營業前

根據經驗，上述時段人潮最多，可盡量避開。

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