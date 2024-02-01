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煮蘿蔔排骨湯注意！消基會抽驗白蘿蔔過半農藥殘留　5件有殺蟲劑

▲消基會抽驗18件市售白蘿蔔進行農藥殘留檢測，今（1）日公布檢測結果，共有10件有農藥檢出，其中更有5件被驗出「殺蟲劑」，其中一件甚至使用歐盟禁用農藥。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲消基會抽驗18件市售白蘿蔔進行農藥殘留檢測，今（1）日公布檢測結果，共有10件有農藥檢出，其中更有5件被驗出「殺蟲劑」，其中一件甚至使用歐盟禁用農藥。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

記者周淑萍/綜合報導

白蘿蔔也被稱「菜頭」，屬於十字花科，每年11月至隔年3月間為國產蘿蔔的主要盛產期。消基會特別在2023年底特別抽驗18件市售白蘿蔔樣品進行農藥殘留檢測，今（1）日公布檢測結果，共有10件有農藥檢出，其中更有5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定，都被驗出「殺蟲劑」，其中一件甚至使用歐盟禁用農藥。

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消基會去年11月底至12月初臺北市、新北市、桃園市、臺中市、臺南市、高雄市以及南投縣的批發市場、農會生鮮超市、連鎖超市及傳統市場等地購買18件樣品白蘿蔔進行農藥殘留檢測。

測試結果發現，農藥殘留部分，18件樣品中，有10件皆有農藥檢出，其中更有5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定，被檢出不得使用於根莖類農藥，不合格比率為28％。檢視不合格樣品購買來源，1件來自批發市場外，其餘4件來自超市，其中有1件來自地方區域型的農會超市。

▲5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定。（圖／消基會提供）
▲消基會檢測市售18件白蘿蔔，有過半數都有農藥殘留，其中5件不符合《農藥殘留容許量標準》根莖類規定。（圖／消基會提供）
🟡5件不符合《農藥殘留容許量標準》名單如下

📍「濱江果菜市場（臺北市中山區民族東路336號）21-11攤位」販售，檢出7種農藥，包含芬普尼、賽諾寧。

📍「桃園市全聯福利中心觀音中山店」販售，檢出2種農藥，包含芬普尼。

📍「臺南市俗俗的賣生鮮超市（崇德店）」販售，檢出5種農藥，包含芬普尼。

📍「台南市農會超市」販售，檢出11種農藥，包含芬普尼、脫芬瑞、氟大滅、佈飛松和達滅芬。

📍「高雄市愛國超市壹大店」販售，檢出2種農藥，包含超標達特南。

本次不合格農藥的種類，芬普尼檢出次數最多，共有4件，「芬普尼」是一種環境殺蟲劑，對於殺蟑螂、螞蟻等效果頗佳，但禁用於蘿蔔類農作物。本次僅檢出1件「達特南」過量，達特南為新菸鹼類殺蟲劑之一，由於屬內吸性殺蟲劑，近年來發現在吸收農藥後的植物的莖、根、葉及花都會有少許毒素，導致授粉的蜜蜂中毒而減少，目前許多國家已經開始禁用該類型的農藥，歐盟也已禁用該類型的農藥於戶外的農作物使用，但溫室除外。

▲消基會白蘿蔔檢測結果。（圖／消基會提供）
▲消基會提醒，白蘿蔔如果沒有要立即烹煮，可以先放置於涼爽通風處幫助農藥的降解。（圖／消基會提供）
🟡消基會4件事提醒

✔️1 放通風處幫助農藥降解：消費者購買回家後，如果沒有要立即烹煮，最好先將土壤拍除掉，並將頭部最前端部分切掉，可以避免殘留莖攝取蘿蔔的養分，而降低原本的風味，也可以放於涼爽通風的位置，幫助農藥的降解。

✔️2 確實刷洗：烹煮前，先浸泡10～15分鐘，再於流動的清水下用軟刷刷洗，將表皮確實刷洗乾淨。

✔️3 削皮削深一些降低苦味：料理前，在削皮時，建議也可以削深一些，因為蘿蔔的外皮圈通常是苦味的來源，若把蘿蔔切開來看，就會發現蘿蔔有外圈跟內圈之分，只需把外圈去除就可降低蘿蔔的苦味。

✔️4去皮延緩老化：若無法一次全部料理完，將削完皮的蘿蔔切段後放入密封袋，排除空氣後冷藏，因為去皮可以延緩蘿蔔的老化。切記不可冷凍，不然口感會變黏而不好吃。

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