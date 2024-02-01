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56歲馬妞「12疾病纏身」住院！已經簽好放棄急救、器官捐贈同意書

▲馬妞傳出罹患12種疾病入院，本人簽下放棄急救、器官捐贈同意書。（圖／單身行不行YouTube）
▲馬妞傳出罹患12種疾病入院，本人簽下放棄急救、器官捐贈同意書。（圖／單身行不行YouTube）

記者楊穎軒／綜合報導

資深藝人馬妞（馬維欣）從演員、主持人轉戰購物台多年，2018年投身電商藍海，業績很旺，怎料，56歲的她近日病倒住院，透露12種疾病纏身，身體一直處在發炎狀態，已經簽下放棄急救、器官捐贈同意書，「我很怕痛，我也是貪生怕死的，萬一以後真的怎麼樣，要走也不要太痛的走。」

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▲馬妞懊悔年輕時沒善待身體，現在要還「健康債」。（圖 / 馬妞臉書）
▲▼馬妞罹患過猛爆性肝炎，體重掉到只剩39公斤。（圖／馬妞臉書、年代提供）
▲馬妞罹患過猛爆性肝炎，體重掉到只剩39公斤。（圖／馬妞臉書、年代提供）
據《三立新聞網》報導，馬妞受訪表示，自己一共患有腰椎滑脫、頭痛、暈眩、乾燥症、免疫系統崩潰、關節疼痛、痛到無法久站、紅斑性狼瘡、高血壓190、全身過敏、肺纖維化、發炎指數過高等病症，要做的一連串核磁共振、心臟超音波、腸胃鏡、血液檢測等檢查，她因為痛到無法走路，以輪椅代步，被醫院裡不少人認出來。

▲馬妞近年來健康出狀況。（圖 / 資料照，馬妞臉書）
▲馬妞懊悔年輕時沒善待身體，現在要還「健康債」。（圖／馬妞臉書） 
▲馬妞近日回診住院，進行多項精密檢查，感謝主治醫生、護理師照顧，感嘆身體健康真的很重要。（圖／馬妞臉書）
▲▼馬妞近日回診住院，進行多項精密檢查，感謝主治醫生、護理師照顧，感嘆身體健康真的很重要。（圖／馬妞臉書）
▲馬妞近日回診住院，進行多項精密檢查，感謝主治醫生、護理師照顧，感嘆身體健康真的很重要。（圖／馬妞臉書）
由於有昏倒被送醫緊救的經驗，馬妞決定離開時不想要太痛苦，所以拒絕氣切，目前將要住院6天、花費7萬元，未來走一步算一步。馬妞去年8月在臉書發文，指季節交替時血壓曾經飆破200，「記得有一次過馬路時突然感到胸口壓迫、呼吸急促，周圍雖然傳來路人關心地詢問，但我完全無法做出回應。幸好我最終靠著意志力勉強平復了呼吸。有時我會想，如果那時候我沒有撐住該怎麼辦呢...」

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