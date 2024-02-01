第二輪投票結果出爐！韓國瑜獲54票 確定當選立法院長
第11屆立法委員今（1）日上任，同時間舉行立法院正副院長選舉，由於第一輪院長投票環節中，並無候選人拿到過半票數，根據規定將由票數較多的前兩位進入第二輪投票，最終投票結果出爐，韓國瑜拿到54票，游錫堃拿到51票，韓國瑜在本次立法院長選舉中確定勝出。
記者林怡昕／台北報導
第11屆立委今天上任，10點30分進入院長選舉投票重頭戲，開票環節中，有選票投給民眾黨立委黃珊珊，但出現一橫紅色印泥，被民進黨立委柯建銘判定為「無效票」，投票結果為韓國瑜拿到54票，游錫堃拿到51票，黃珊珊拿到7票，廢票1票，由於投票結果並無候選人拿到過半票數，根據規定將由票數較多的前兩位進入第二輪投票。
第二輪立法院長投票結果1點42分出爐，最終韓國瑜拿到54票，游錫堃拿到51票，民眾黨立委則未出席第二輪投票，最終確定由韓國瑜出任立法院長。
根據《立法委員互選院長副院長辦法》第4條規定，院長、副院長之選舉，均以得出席人數過半數之票數者為當選。第一次投票如無人得前項所規定之過半數票數時，就得票較多之首二名重行投票，以得票比較多數者為當選。如第一次投票得票首二人以上同票數時，一併列入第二次之選舉票。