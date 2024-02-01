年終獎金放大術！10大熱門ETF一次看 這3檔高股息年漲幅超過3成
根據股市討論平台「股市爆料同學會」數據顯示，台灣人最愛買高股息ETF來幫自己增加年終獎金，最多人查看的ETF前兩名都由高股息ETF復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）包辦，元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）名列前茅。其中，由於2023年AI股飆漲，00878、0056、00919「母憑子貴」，年漲幅超過3成。
記者鄭妤安／台北報導
兔年封關倒數，許多公司已公布今年年終獎金發放數字，股市爆料同學會以問卷形式調查了5000多名網友，最後結果顯示，今年台灣人年終獎金平均為2.6個月，有超過7成的民眾都會在領到年終後透過投資來放大自己的年終獎金，其中又以定期定額、單筆投入ETF佔34.9%最大宗。
觀察台灣人最愛買哪種ETF來幫自己增加年終獎金，有高過半數以上的人選擇高股息ETF，市值型佔3成，債券型則佔約1成。最多人查看的ETF前兩名都由高股息ETF復華台灣科技優息（00929）、國泰永續高股息（00878）包辦，元大高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）也榜上有名，可見台灣人有多喜歡高股息主題的ETF。
期街口S&P布蘭特油正2（00715L）、期元大S&P原油反1（00673R）也在台灣最多查看的榜單上，反映出其實也有很多台灣很都在觀察原油的價格，不管多、空都有投資人在關注。
在近一年的投資報酬率中，元大台灣50（0050）的報酬率是23.05%，目前除了00929推出未滿一年外，其餘三檔高股息ETF表現都高於0050 10%以上，0056甚至比0050高28.52%。高股息ETF驚人的漲幅來自於去（2023）年AI概念股飆漲，許多電子代工廠如緯創、廣達等過去因為配息高而選進高股息ETF的成分股，這才導致這些ETF「母憑子貴」超越0050漲幅。
股市爆料同學會指出，這些AI概念股能否複製過去的漲勢、配息是否撐得住股價的漲幅這些都是未來高股息ETF在今年還能不能維持漲幅的關鍵，投資人若是單純想追求股息多，可能還是要注意這些ETF成分股的變化。