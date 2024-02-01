立法院長選舉投兩輪非首例 施明德29年前也經歷過！最後1票飲恨
第11屆立法院今（1）日報到，新科立委宣誓就職後選出正副院長，不過因藍綠白三黨不過半，國民黨推韓國瑜、民進黨推游錫堃、民眾黨推黃珊珊，最後韓國瑜獲54票、游錫堃51票，較意外的是民眾黨立委陳昭姿不小心投成無效票，黃珊珊僅獲7票。因無人過半，立法院長選舉要進入第二輪，韓國瑜游錫堃誰票數高，就由誰當選立法院長。立法院長投兩輪並不常見，但也不是首例，29年前就曾出現過。
記者何哲欣／台北報導
1995年第三屆立法院時，當年立委席次為164席，國民黨85席、民進黨54席、新黨21席，另有無黨籍4席。已故的民進黨前主席施明德，當時連任立委成功，國民黨在國會勉強過半，民進黨與反對時任總統李登輝的新黨合作，兩在野黨都支持施明德參選立法院長，挑戰當時國民黨屬意的劉松藩，加上5席國民黨籍的原住民立委倒戈，施明德原本勝券在握。
不料投票時，屬於扁系的張晉城卻在選票上簽名，變成廢票，第一輪投票共4張廢票，讓施明德與劉松藩80比80打成平手。之後第二次投票，張晉城再跑票，直接投給劉松藩，選舉結果81:82，施明德一票之差落敗。張晉城也遭民進黨開除黨籍。
這次事件，被稱為2月政改，國民黨驚險繼續掌握立法院，民進黨與新黨之後也因理念不同，短暫在野合作後，漸行漸遠。不過掌握關鍵少數的原住民立委，反而趁此事件爭取權益，影響了後來的許多原住民政策。