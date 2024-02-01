勞工來領紅包！新制勞退基金去年大賺4786億 勞工平均分紅3.8萬
勞動基金112年投資大豐收、收益報喜，其中參與新制勞退基金的勞工有福了，勞動基金運用局今（1）日公布勞動基金運用績效，去年全年新制勞退基金大賺4785.6億元，以新制勞退有效帳戶1251萬戶計算，平均每戶帳面分紅逾3萬8250元，創下歷年新高。
記者李琦瑋／台北報導
勞動基金運用局今天公布勞動基金績效表現，其中最受勞工關注的「新制勞退基金」，截至2023年12月底止新制勞退基金規模為3兆9544億元，收益數為4785.6億元，收益率12.6%。
勞動部勞工保險局每年會統計新制勞退有效帳戶數，最新年度統計2月底出爐，若根據先前公布數據，新制勞退有效帳戶約1251萬戶來估算，平均每名勞工可以分紅3萬8250元。
勞動基金運用局提醒，勞退新制基金固定於每年3月分配前1年度收益，每月及每年的帳面數據僅供參考，因勞工必須年滿60歲才可申請提領，屆時實際分配到的收益金額，仍與勞工個人帳戶內累計投資金額、投資年資等有關，也就是說，每位勞工退休金繳納的期間、金額都不相同，參與基金運用獲得收益的貢獻度也有所差異，因此每名勞工實際分配到的收益並不相同。
另外，根據勞保局規劃，勞退新制分紅會在每年3月入帳，屆時勞工可以到個人專戶查看。