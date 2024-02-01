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東超／林書豪率新北國王爭冠！東超四強出爐　冠軍獎金高達3067萬

▲東超聯賽四強出爐，新北國王和陣中球星林書豪，將和日本B聯盟千葉噴射機、南韓KBL的SK騎士和安養赤紅火箭等隊爭奪最後的冠軍。（圖／東超提供）
▲東超聯賽四強出爐，新北國王和陣中球星林書豪，將和日本B聯盟千葉噴射機、南韓KBL的SK騎士和安養赤紅火箭等隊爭奪最後的冠軍。（圖／東超提供）

記者黃建霖/綜合報導

東超聯賽四強出爐，新北國王和陣中球星林書豪，將和日本B聯盟千葉噴射機、南韓KBL的SK騎士和安養赤紅火箭等隊爭奪最後的冠軍，東超官方預計將在2024年3月8-10日於菲律賓城市宿霧（Cebu, Philippines）舉辦東超終極四強賽。最終冠軍將獲得100萬美元（約3067萬台幣）的冠軍獎金。

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終極四強賽的舉辦場館是位於菲律賓宿霧市的拉普拉普灌籃圓頂體育館（Lapu-Lapu Hoops Dome）。按照預定賽程將進行4場淘汰賽，其中，2場準決賽的舉辦時間是3月8日，季軍戰和冠軍戰則是在3月10日

在韓國KBL聯賽的首爾騎士於昨日正式確認晉級終極四強賽後，爭奪東亞冠軍頭銜的4支球隊也已全部產生，分別是台灣P.League+的新北國王、日本B聯盟的千葉噴射機以及韓國KBL聯賽和東超的雙料衛冕冠軍安養赤紅火箭。

宿霧是菲律賓籃球籃球之都　冠軍將獲得100萬美元的冠軍獎金

終極四強賽的主辦城市宿霧堪稱菲律賓籃球的心臟，為菲律賓培養了諸多偉大的球員，包括該國最頂級籃球聯賽PBA的7屆MVP得主J.M.法哈多（June Mar Fajardo）。宿霧還是菲律賓最受歡迎的旅遊目的地之一，擁有世界頂級的飛機航班和飯店服務。

「宿霧是首屆東超終極四強賽的絕佳舉辦地，這裡擁有菲律賓最熱情的球迷。」東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「灌籃圓頂體育館是超級棒的體育館，屆時將被當地和外地的球迷擠爆。這座城市還是令人嘆為觀止的旅遊勝地——很高興我們能向東超所有球迷展示宿霧和神奇的度假島嶼麥克坦（Mactan），以及美麗的菲律賓文化。」

終極四強賽的最後贏家將獲得100萬美元的冠軍獎金，亞軍獎金是50萬美元，季軍25萬美元

關於東亞超級聯賽

東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）是東亞地區的冠軍聯賽。東超的願景是融合該地區最頂級俱樂部、最頂級聯賽和最佳產值，並成為世界頂級職業籃球聯賽之一，同時提升整個東亞地區的籃球運動水平。

東超與世界籃球監管機構國際籃球聯合會（FIBA，簡稱：國際籃總）簽訂了為期10年的合作協議，並由其授權亞洲籃球總會（FIBA Asia，簡稱：亞籃總）對東超進行認可。東超還和東亞地區的日本B聯盟、韓國KBL聯賽、菲律賓PBA聯賽、中華臺北PLG聯盟等多個最頂級籃球聯賽簽訂了合作協議以確保其球隊參賽。

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