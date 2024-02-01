東超／林書豪率新北國王爭冠！東超四強出爐　冠軍獎金高達3067萬

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在韓國KBL聯賽的首爾騎士於昨日正式確認晉級終極四強賽後，爭奪東亞冠軍頭銜的4支球隊也已全部產生，分別是台灣P.League+的新北國王、日本B聯盟的千葉噴射機以及韓國KBL聯賽和東超的雙料衛冕冠軍安養赤紅火箭。
宿霧是菲律賓籃球籃球之都 冠軍將獲得100萬美元的冠軍獎金
終極四強賽的主辦城市宿霧堪稱菲律賓籃球的心臟，為菲律賓培養了諸多偉大的球員，包括該國最頂級籃球聯賽PBA的7屆MVP得主J.M.法哈多（June Mar Fajardo）。宿霧還是菲律賓最受歡迎的旅遊目的地之一，擁有世界頂級的飛機航班和飯店服務。
「宿霧是首屆東超終極四強賽的絕佳舉辦地，這裡擁有菲律賓最熱情的球迷。」東超執行長李小龍（Henry Kerins）表示，「灌籃圓頂體育館是超級棒的體育館，屆時將被當地和外地的球迷擠爆。這座城市還是令人嘆為觀止的旅遊勝地——很高興我們能向東超所有球迷展示宿霧和神奇的度假島嶼麥克坦（Mactan），以及美麗的菲律賓文化。」
終極四強賽的最後贏家將獲得100萬美元的冠軍獎金，亞軍獎金是50萬美元，季軍25萬美元。
關於東亞超級聯賽
東亞超級聯賽（EASL，簡稱：東超）是東亞地區的冠軍聯賽。東超的願景是融合該地區最頂級俱樂部、最頂級聯賽和最佳產值，並成為世界頂級職業籃球聯賽之一，同時提升整個東亞地區的籃球運動水平。
東超與世界籃球監管機構國際籃球聯合會（FIBA，簡稱：國際籃總）簽訂了為期10年的合作協議，並由其授權亞洲籃球總會（FIBA Asia，簡稱：亞籃總）對東超進行認可。東超還和東亞地區的日本B聯盟、韓國KBL聯賽、菲律賓PBA聯賽、中華臺北PLG聯盟等多個最頂級籃球聯賽簽訂了合作協議以確保其球隊參賽。