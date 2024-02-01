租客免怕被坑！台電推租屋電費查詢專區 1/31起開放申請
租屋市場電費糾紛不斷，為讓租屋族維護電價權益，台電自1月31日起推出「住宅租屋電費查詢專區」，租客持租賃契約書及身分證明文件、印章等資料，在台電各服務據點填表申請認證，就可以在租約有效期間內查詢電費、平均電價、公共設施電費分攤等資訊，藉此了解個人用電情形，保障自身權益的同時，也能掌握租屋市場電費收取是否在合理標準。
記者魏妤庭／台北報導
為了保護租賃雙方的隱私及權益，台電表示，租客需攜帶租賃契約書、身分證明文件、印章，於台電各服務據點填表申請單及租客承諾書，等待約3到5個工作天後在台電官網的住宅租屋電費查詢專區，便可查到租約期間的電費。
台電表示，申請住宅租屋電費查詢，可分為「簡易版」及「詳細版」。「簡易版」只需輸入身分證字號及電話號碼，即可查詢用戶登記用電地址、當期電費計費期間、當期每度平均電價，以及是否具公共設施電費分攤等資訊。「詳細版」則須在臨櫃申請檢附「房東書面同意書」，證明房東授權租客查詢電費資料，除簡易版內容外，還可以查去年同期、本期用電度數，以及應繳電費總金額、繳費期限、過去繳費狀況等詳細資訊。
台電指出，租客只需要申請一次，就能在租賃期間掌握電費資訊及自身用電情況，但為了保障房東個資安全，查詢功能僅開放到租客租賃契約結束日起60天內，後續若有續約或是更換租客，再持相關文件臨櫃辦理即可。