葉舒華大秀台語！(G)I-DLE新歌空耳「袂記得」　粉絲笑翻：好洗腦

韓國大勢女團(G)I-DLE去年憑著〈Queencard〉成功進軍北美音樂市場，並大獲好評。近期推出第2張正規專輯《2》，首波公開歌曲〈Wife〉雖因歌詞問題遭電視台禁播，但「5胞胎」風格的怪奇俏皮造型及旋律極強的節奏曲風，依舊洗腦一票粉絲，而新曝光的歌曲〈Super Lady〉中，台灣成員葉舒華更疑似唱出台語歌詞，瞬間引起粉絲討論，成為最新流行的網路迷因。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲韓國大勢女團(G)I-DLE台灣團員葉舒華疑似在歌曲中唱出台語，引起粉絲大笑。（圖／(G)I-DLE官方臉書）29日(G)I-DLE公開新曲〈Super Lady〉，MV中全員化身「火辣惡女的軍裝造型」，加上充滿爆發力的歌曲，驚艷不少粉絲，但沒想到(G)I-DLE的台灣成員葉舒華演唱的其中一句歌詞，卻意外地被拿來製作成網路迷因。▲IG社群帳號「廣廣迷因」因時常發想、製作令人捧腹大笑的搞笑影片，近日他將(G)I-DLE新歌〈Super Lady〉中，團員葉舒華唱的英文歌詞改成一系列空耳搞笑影片。（圖／轉攝自廣廣迷因IG）原來IG社群帳號「廣廣迷因」因時常發想、製作令人捧腹大笑的搞笑影片，近日他也將(G)I-DLE的新歌〈Super Lady〉做成一系列空耳搞笑影片，歌曲中由台灣成員葉舒華所唱的「Back it up（說到做到）」，發音聽起來意外像台語的「袂記得（忘記了）」，並且他另外加上搞怪台詞，「當男友問我前男友叫什麼名字」、「媽媽叫我掃廁所」等，貼切又吻合的註解，引發紛絲大笑，紛紛在下面留言：「空耳後勁好強…」、「我被洗腦了」、「傳給舒華看！」。更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道 (G)I-DLE再傳兩成員病倒中斷活動！粉絲心疼偶像：根本殺人行程(G)I-DLE新歌《Wife》滿滿性暗示！家長怕小孩跟著唱 真涵義曝光(G)I-DLE舒華5件事！16歲休學立志當偶像 赴韓培訓2年組團出道(G)I-DLE概念照只穿內衣！布還少得可憐 全部遭爆抄襲火辣模特兒