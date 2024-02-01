台股中小型股活蹦亂跳 爆發力超強！5年報酬率大勝大盤
受到美股下挫影響，台北股市今（1）日大型電子股承壓，中小型股較活潑。有專家表示，中小型股除了本身的高成長力，若又結合「永續」及「高息」題材，上漲力道更為強勁，根據台灣指數公司回測資料，台新永續高息中小型ETF所追蹤的台灣永續高息中小型股指數，過去五年的投資報酬率高達212.14%，大勝台股加權指數的報酬率121.37%及代表大型股的臺灣50指數的報酬率118.62%。
記者許家禎／台北報導
台新臺灣永續高息中小型ETF基金（00936）經理人黃鈺民表示，台股ETF人氣暢旺，總規模已達1.44兆，2023年來增加逾5700億元，其中17檔高股息ETF總規模就增加了4700億元以上；另外，在受益人部分，總受益人突破600萬人大關，2023年來就增加近191萬人，其中17檔高息型就增加了174萬人，顯見台股高息ETF更深受台灣投資人喜愛。
黃鈺民指出，台股高息ETF的成份股兼具營運成長以及股息收益，在穩定的配息政策以及精選績優股獲得資本利得的好表現，成為目前投資人挑選ETF的首選。他表示，市場預期聯準會第二季將啟動降息循環，台灣經濟持續受惠AI與高階晶片需求帶動出口，中國經濟在政策刺激及開放下，企業獲利也開始回升。
黃鈺民表示，依以往歷史經驗，美國近40年來六次快速升息後進入降息循環，股市上漲機會居多，顯示在升息告一段落後，利率對市場影響程度降低，企業及經濟基本面將對股市給予更重要的影響。整體來看，台股震盪後仍將有高點可期。