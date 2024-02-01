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吳尊稱13歲愛女是「二老婆」！被罵翻刪留言　仍挨轟：不噁心嗎

▲吳尊（左）因為稱女兒是二老婆被大陸網友罵翻，反問他「不噁心嗎？」（圖／吳尊微博）
▲吳尊（左）因為稱女兒是二老婆被大陸網友罵翻，反問他「不噁心嗎？」（圖／吳尊微博）

記者薛羽彤／綜合報導

藝人吳尊以男團「飛輪海」出道，2004年娶回初戀女友林麗吟，婚後育有一對子女。近日吳尊帶著全家人到杜拜旅行，其中老婆與女兒的合照，被網友稱讚都是大美女，沒想到吳尊回應卻稱女兒是「二老婆」，引發網友砲轟。

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▲吳尊PO老婆跟女兒合照，被網友稱讚都是大美女，他回應女兒是「二老婆」，被網友罵翻。（圖／吳尊微博）
▲吳尊PO老婆（右）跟女兒合照，被網友稱讚都是大美女，他回應女兒是「二老婆」，被網友罵翻。（圖／吳尊微博）
吳尊近日帶著一家人到杜拜旅行，他在微博上PO出多張全家福，寫上「歡迎收看我的旅遊節目，充實的迪拜（杜拜）之旅，太cool了，當然也少不了我愛的網球，看了是不是很想去」，其中一張13歲女兒Neinei和老婆的合照，女兒長得亭亭玉立，網友大讚「哇哦！哥，這兩個大美女，真好看」，吳尊卻回「大老婆二老婆」，配上眨眼吐舌的表情符號，引起網友抨擊。

▲吳尊稱女兒是二老婆，慘遭網友炎上。（圖／吳尊微博）
▲吳尊稱女兒是二老婆，慘遭網友炎上。（圖／吳尊微博）
吳尊稱女兒是「二老婆」讓許多網友認為不妥，怒轟「這麼稱呼還真是開眼」、「不噁心嗎？」、「真的很亂倫的感覺」、「要吐了，女兒稱二老婆」、「叫女兒老婆有點不合常理」、吳尊被提醒後已將內容刪除，仍止不住網友怒火，不過也有理性粉絲替他護航，「家庭的關係真的很好啊」、「可能他是想說大女兒二女兒吧…只是中文沒那麼好…或者一時沒轉過彎來」、「人家自己也不介意我們管他叫啥。」

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