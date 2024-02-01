民眾黨少一票！立法院長選舉結果出爐　票數沒過半進入第二輪投票

立法院長選戰「各種花式亮票」！早已行之有年　眾困惑：幹嘛還遮

▲國民黨立委高舉選票亮票。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）
▲國民黨立委高舉選票亮票。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）

記者潘毅／綜合報導

中華民國第11屆立法委員今（1）日正式報到，新任的113席委員也將進行立法院長、副院長投票。然而在過程中不斷出現各種花式亮票的行為，也讓許多觀看直播的民眾感到困惑：「這樣幹嘛還用圈票處遮起來？」隨後也有不少人表示，其實立法院亮票行為早已行之有年，但「今年動作、花樣特別多」。

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「立法院投票太有趣了」，一位網友在論壇PTT上發起討論，表示在觀看立法院長選舉的過程中，發現各黨派委員從圈票處出來後，都會亮出手中選票，一些給其他黨內同志觀看，甚至還有高舉選票給媒體拍攝的，這讓他感到相當好奇：「這已經不是技術性亮票了吧」。

▲立院正副院長選舉，發生民眾黨陳昭姿投票印泥沾污遭判定無效票烏龍。（圖／記者葉政勳，2024.02.01）
▲立院正副院長選舉，發生民眾黨陳昭姿投票印泥沾污遭判定無效票烏龍。（圖／記者葉政勳，2024.02.01）
貼文一出，立刻友不少網友回應：「之前就亮很大了啊！只是今年花樣更多」、「以前會演一下技術性亮票，這屆是大家都不演，直接公開秀給鏡頭拍」、「以前還有假裝幫吹印泥的」、「小組長先檢查一下作業」、「都這樣亮了，幹嘛還弄個圈票處遮起來」。

一般民眾在總統大選、中央民代選舉、地方縣市首長及民代選舉，還有公民投票時，亮票則可能違反選罷法，面臨「二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣二十萬元以下罰金」的刑責。

那立法委員在院長選舉進行亮票，是否有違反法律？事實上在立法院長選舉中，法律並無禁止亮票之規定，實務上亦無就立委亮票判刑的案例。近年來也不斷有呼聲，希望將立法院長選舉修法從無記名投票改為開放記名投票，與地方縣市議長的方式相同，就不會再看到各種花式亮票的現象。

▲民眾黨立委黃珊珊技術性亮票。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）
▲民眾黨立委黃珊珊技術性亮票。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）

🟡立法院長怎麼選？

立法院長、副院長都是當屆立法委員互選產生，全體立法委員都可以參選。立法院每屆第一會期報到首日就會舉行選舉，今（1）日正副院長選舉分開進行，只要拿下「過半票數」就能當選，但若無人票數過半，會由票數較多的前2名再進行投票，得票數多者當選。

預計10時30分至12時投票選立法院長，12時至12時30分開票，若未過半即進行第二輪投票。14時30分開始票選副院長，預計16時開票，17時新任院長、副院長就職宣誓，不過因為正副院長都可能進行第二輪投票，因此就職宣誓恐延到晚上。

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