立法院長選戰「各種花式亮票」！早已行之有年　眾困惑：幹嘛還遮

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貼文一出，立刻友不少網友回應：「之前就亮很大了啊！只是今年花樣更多」、「以前會演一下技術性亮票，這屆是大家都不演，直接公開秀給鏡頭拍」、「以前還有假裝幫吹印泥的」、「小組長先檢查一下作業」、「都這樣亮了，幹嘛還弄個圈票處遮起來」。
一般民眾在總統大選、中央民代選舉、地方縣市首長及民代選舉，還有公民投票時，亮票則可能違反選罷法，面臨「二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣二十萬元以下罰金」的刑責。
那立法委員在院長選舉進行亮票，是否有違反法律？事實上在立法院長選舉中，法律並無禁止亮票之規定，實務上亦無就立委亮票判刑的案例。近年來也不斷有呼聲，希望將立法院長選舉修法從無記名投票改為開放記名投票，與地方縣市議長的方式相同，就不會再看到各種花式亮票的現象。
🟡立法院長怎麼選？
立法院長、副院長都是當屆立法委員互選產生，全體立法委員都可以參選。立法院每屆第一會期報到首日就會舉行選舉，今（1）日正副院長選舉分開進行，只要拿下「過半票數」就能當選，但若無人票數過半，會由票數較多的前2名再進行投票，得票數多者當選。
預計10時30分至12時投票選立法院長，12時至12時30分開票，若未過半即進行第二輪投票。14時30分開始票選副院長，預計16時開票，17時新任院長、副院長就職宣誓，不過因為正副院長都可能進行第二輪投票，因此就職宣誓恐延到晚上。
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