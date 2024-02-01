(G)I-DLE葉舒華「站C位」又被罵！黑粉質疑：她都沒進步憑什麼
韓國大勢女團(G)I-DLE去年憑著一首〈Queencard〉火爆全球，挾帶超高人氣進軍北美音樂市場，且大獲好評。不過，(G)I-DLE此次回歸卻風波不斷，先是首波公開歌曲〈Wife〉因歌詞問題遭電視台禁播，接著29日曝光的〈Super Lady〉舞台一出，卻讓台灣籍成員葉舒華在韓網上遭黑粉批評：「感覺這幾年她都沒進步」。
記者張芸婷／綜合報導
主打歌〈Super Lady〉MV因華麗的布景跟強烈曲風讓許多歌迷留下深刻印象，但過去隊長小娟就常被大眾質疑，她因自己作曲而自肥，增加自己在歌曲中的分量，這次也不例外。而另一位經常在(G)I-DLE舞台中站「C位」表演的台灣成員葉舒華也因這首歌，遭部分粉絲質疑「都沒有進步」，並紛紛替3位團員雨琦、薇娟、Minnie抱不平，認為她們實力、外貌明明不輸小娟、舒華，但總是沒有受到公司重視。
但也有粉絲出面緩頰表示，「公司會在舞台表演主推舒華是因為，薇娟、雨琦是人氣成員，就算歌曲份量不多，自己的活動也還算多的，能曝光的機會相較也會多一些。」希望大家不要因為一點小事攻擊自己的偶像。
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