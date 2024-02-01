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趕飛機！桃機春節爆出國潮　虎航宣布「起飛前3小時」可報到　

▲台灣虎航今（1）日宣布，自2月8日起至2月14日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續。（圖／記者許若茵攝）
▲台灣虎航今（1）日宣布，自2月8日起至2月14日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

農曆春節將至，為避免人潮流量增加，進而影響機場安檢及證照查驗的作業時程，甚至可能造成旅客趕不上航班的情況，台灣虎航今（1）日宣布，自2月8日起至2月14日止，凡是於桃園機場出發的航班，台灣虎航將於航班起飛前3小時開始接受辦理報到手續，並建議旅客儘早抵達機場並至少於航班起飛前1小時完成報到手續，以避免後續過程壅塞，導致旅客可能趕不上航班的情況。

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機場公司表示，113年春節疏運出入境高峰預估會落在2月8日（小年夜）至2月11日（初二）及2月13日（初四），單日旅客量逾13萬人次。疏運期間日均量12.8萬人次，恢復至疫情前2019年春節日均量14.2萬人次90%。桃園國際機場113年春節期間加班機經民航局核定為210架次，以2月9日（除夕）加班機最多為39架次，單日約增加7142人次。總運量上看116萬人次。

虎航提醒，旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。

此外，台灣虎航也鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運系統等智慧化服務，以節省等候時間。

台灣虎航亦重申現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm (上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物)與1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣NT$1050元整。

另外，台灣虎航客服中心的營業時間亦於春節期間稍作調整，2024年2月9日起至2024年2月14日的營運時間為上午09:00起至下午17:00止，並於2024年2月15日起恢復正常營運，春節期間也歡迎旅客多加利用台灣虎航官網進行相關操作亦可參見「常見問題」以獲得進一步的解答。

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