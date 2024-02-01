趕飛機！桃機春節爆出國潮　虎航宣布「起飛前3小時」可報到　

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虎航提醒，旅客於辦理行李託運作業時，請勿於託運行李內放置行動電源、打火機與危險物品等，以免託運行李無法通過X-RAY檢查作業，間接影響旅客後續通過安檢及證照查驗的時間；也建議旅客可事先申請自動通關，以加快通關效率。
此外，台灣虎航也鼓勵旅客可預先至台灣虎航官網辦理自助報到，亦可使用桃園機場自助行李託運系統等智慧化服務，以節省等候時間。
台灣虎航亦重申現行隨身手提行李規定，每位乘客皆可攜帶1件手提行李，三邊尺寸小於54cm x 38cm x 23cm (上述尺寸包含輪子及手把等外部突出物)與1件個人隨身物品，如手提包、電腦或免稅商品等，共計2件，總重量不得超過10公斤；並將於登機口進行檢查，若手提行李超過上述限額，且未於機場報到櫃台進行託運者，需於登機口支付登機門託運行李費用，每件收取新台幣NT$1050元整。
另外，台灣虎航客服中心的營業時間亦於春節期間稍作調整，2024年2月9日起至2024年2月14日的營運時間為上午09:00起至下午17:00止，並於2024年2月15日起恢復正常營運，春節期間也歡迎旅客多加利用台灣虎航官網進行相關操作亦可參見「常見問題」以獲得進一步的解答。