樂天女孩捲入「醜聞」傳到東瀛！日本球迷驚：啦啦隊可以私下接案
樂天桃猿所屬啦啦隊樂天女孩，在近期傳出「私接」商演醜聞，案情越滾越大，前領隊浦韋青被以50萬交保，前經紀人陳元凱被聲押，其餘4位樂天女孩成員孟潔、陳伊、林穎樂、菲菲都被列為被告，不但影響心情，也不排除未來影響工作，樂天女孩的私下接案被稱為「闇営業」（地下商業行為），也是非法進行接案，這也讓日本球迷難以置信。
記者吳政紘/綜合報導
樂天女孩成員30日因為前領隊浦韋青涉嫌私接商演，因此被傳訊，結果案件如雪球般越滾越大，4名女孩被訊問列被告，其他女孩也被當證人，而不當商業行為，可能還涉及千萬金額。
根據《東京體育報》報導，不少日本球迷質疑「可以接案喔」，認為樂天女孩出事，有點不可思議，樂天女孩是在2020年更名，原名為Lamigirls，因為林襄、彩香等成員，都受到日本球迷歡迎，所以支持者很多。
過去前往日本石垣島遠征，跟千葉羅德海洋隊交手，還有不少球迷從東京來看樂天女孩。
此外，今年2月17、18日，以及24日、25日，樂天桃猿將前進日本石垣島、宮崎春訓交流戰，樂天女孩也會隨行，屆時是否會看到完整名單，也讓球迷關注。
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