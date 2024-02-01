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獨／福勝亭直接漲價！豬排定食「變貴15元」　破兩百民嘆不講武德

▲「福勝亭」悄悄直接漲價了，招牌豬排定食「變貴15元」要價210元、突破200元大關，其他餐點「全貴10～15元」，且官網及粉專都沒有事先公告，讓網友驚嘆「不講武德」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「福勝亭」悄悄直接漲價了，招牌豬排定食「變貴15元」要價210元、突破200元大關，其他餐點「全貴10～15元」，且官網及粉專都沒有事先公告，讓網友驚嘆「不講武德」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

2024年難過，民眾的荷包又要縮水！今（1）日用餐時發現，小資族最愛的平價美食「福勝亭」悄悄直接漲價了，招牌豬排定食一次「變貴15元」要價210元、其他餐點全貴上「10～15元」，由於官網及粉專都沒有事先公告，最划算的主打餐點更一舉突破200元大關，讓網友驚嘆「不講武德」一次漲15元。

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今年餐飲業仍面臨原物料及人事成本壓力，速食業者麥當勞、漢堡王、肯德基相繼漲價，連平價小吃及連鎖餐飲也擋不住，包括老蔡水煎包、八方雲集、梁社漢都已宣告調漲價格。

▲專賣日式豬排的福勝亭又來送好料啦！憑《自由時報》讀者好享券「買套餐送主餐」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲「福勝亭」官網及粉專皆無事先公告調整價格，最划算的開運豬排定食今已貴上15元，一份要價210元。（圖／記者蕭涵云攝）
而供應白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加的「福勝亭」，過去被視為民眾用餐小確幸；每月25號的豬排日，更是每人只花百來元就能划算吃好飽。份量不小的定食，在物價高漲的年代，仍有招牌開運豬排、日式醬烤雞腿，堅持守在200元以下價格供餐。

▲福勝亭2024年最新菜單與價格。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭2024年最新菜單與價格。（圖／記者蕭涵云攝）
不料，還沒迎接過年，民眾的小確幸先沒了！「福勝亭」現已悄悄直接漲價，門市店舖皆已換上全新價格菜單，與2023年2月同時間對比，可以發現幾乎全部餐點都漲價「10～15元」。對此，《NOWnews今日新聞》求證業者三商餐飲，目前官方暫無回應。

▲原本220元和風咖哩豬排「貴了10元」，現已漲成230元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲原本220元和風咖哩豬排「貴了10元」，現已漲成230元。（圖／記者蕭涵云攝）
從餐廳現場拍到的菜單來看，原價195元的招牌豬排、日式醬烤雞腿、黃金魚排全「變貴15元」，齊漲成210元；和風咖哩豬排則「貴了10元」漲成230元；其他餐點像是原價240元的開運卡滋豬排、大阪燒豬排都「貴了10元」變成250元；而過去最高價250元的厚切活力豬排、黃金起司豬排捲、起司豬排丼也「變貴10元」來到260元。

▲福勝亭2023年2月時的菜單，可見仍有兩款定食售價堅守195元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲福勝亭2023年2月時的菜單，可見仍有兩款定食售價堅守195元。（圖／記者蕭涵云攝）
而昨天宣布漲價的肯德基，則是於今天2月1日起「6大餐點」調整價格，包括蛋撻「貴2元」、青花椒香麻脆雞「貴3元」、義式香草紙包雞「貴5元」、花生熔岩咔啦雞腿堡「貴7元」、雙色轉轉QQ球「貴5元」、香酥脆薯「貴1～3元」，平均調幅約4元。業者表示，「考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響」。

▲「咔啦脆雞Q蝦堡」一推出就銷量不錯，火速回歸再開賣。（圖／記者蕭涵云攝）
▲速食品牌肯德基也從今起「6大餐點」調整價格「最多貴7元」。（圖／記者蕭涵云攝）

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