獨／福勝亭直接漲價！豬排定食「變貴15元」　破兩百民嘆不講武德

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而供應白飯、高麗菜、味噌湯都能無限續加的「福勝亭」，過去被視為民眾用餐小確幸；每月25號的豬排日，更是每人只花百來元就能划算吃好飽。份量不小的定食，在物價高漲的年代，仍有招牌開運豬排、日式醬烤雞腿，堅持守在200元以下價格供餐。
不料，還沒迎接過年，民眾的小確幸先沒了！「福勝亭」現已悄悄直接漲價，門市店舖皆已換上全新價格菜單，與2023年2月同時間對比，可以發現幾乎全部餐點都漲價「10～15元」。對此，《NOWnews今日新聞》求證業者三商餐飲，目前官方暫無回應。
從餐廳現場拍到的菜單來看，原價195元的招牌豬排、日式醬烤雞腿、黃金魚排全「變貴15元」，齊漲成210元；和風咖哩豬排則「貴了10元」漲成230元；其他餐點像是原價240元的開運卡滋豬排、大阪燒豬排都「貴了10元」變成250元；而過去最高價250元的厚切活力豬排、黃金起司豬排捲、起司豬排丼也「變貴10元」來到260元。
而昨天宣布漲價的肯德基，則是於今天2月1日起「6大餐點」調整價格，包括蛋撻「貴2元」、青花椒香麻脆雞「貴3元」、義式香草紙包雞「貴5元」、花生熔岩咔啦雞腿堡「貴7元」、雙色轉轉QQ球「貴5元」、香酥脆薯「貴1～3元」，平均調幅約4元。業者表示，「考量整體營運成本，經全面審慎評估後，將微調部分產品價格，盡可能降低對顧客影響」。