《幻獸帕魯》玩家破1900萬！驚見手遊版問世 官方澄清：是山寨的
《幻獸帕魯》在1月中旬上架後，短短不到半個月，在全球範圍已經累積超過1900萬名玩家，這股旋風還在持續當中。不過昨（31）日《幻獸帕魯》官方突然發出公告，表示作品還沒有推出手機遊戲版本，目前在雙平台上的所有遊戲，都是山寨版的，呼籲玩家不要下載來路不明的程式。
記者潘毅／綜合報導
由日本開發商 Pocketpair 推出的《幻獸帕魯》（Palworld），世界內有著高達數百種「帕魯」，可以使用「帕魯球」對其進行收服，可以將其當作夥伴、勞動力甚至是販賣，此外還能採集地圖物資、建造家園，玩法就像全球知名IP《寶可夢》、《minecraft 》、《薩爾達傳說 》等大作的縫合體。
但《幻獸帕魯》這樣的遊戲模式，也惹出抄襲嫌疑，不但有遊戲同業出聲撻伐，寶可夢公司也在1月25日發出聲明澄清：「有關於 2024 年 1 月由其他公司發售的遊戲，已收到許多與《寶可夢》相似的意見，以及詢問敝公司是否有授權的疑問。敝公司對於該遊戲，並沒有授予任何使用《寶可夢》的權力。」
即便如此，《幻獸帕魯》仍在短短不到半個月的期間內，在Steam上熱銷1200萬套、XBOX版本則有700萬玩家，全球累積超過1900萬名帕魯玩家。如此熱門的情況，也讓帕魯同樣慘遭「山寨」，在 App Store 與 Google Play 上，都出現了使用Palworld等相似名稱的遊戲。
對此，《幻獸帕魯》官方昨（31）日下午也急發聲明呼籲：「目前Palworld並無發行智慧型手機版本遊戲，目前在雙平台上使用Palworld名稱與頭像的應用程式，皆與本公司沒有關聯，下載這些軟體，可能會導致您手機個資外洩或遭受詐欺」。