NBA／Damian Liilard重返波特蘭！砍下25分　NBA今日賽事結果彙整

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公鹿這一場比賽並未打出東區強隊該有的水準，整場比賽和拓荒者糾纏，而且有相當長的一段時間處於落後，比賽最後時刻，才靠著Giannis Antetokounmpo的灌籃反超。
之後，拓荒者後衛Anfernee Simons的「騎馬射箭」拋投讓主場軍重新要回領先，Jerami Grant再用兩罰俱中幫助拓荒者在最後4.1秒取得3分優勢，Antetokounmpo接著兩罰沒進，比賽就此定調。
Damian Lillard面對老東家，這一場砍下25分，Antetokounmpo攻下27分，K. Middleton拿下21分。拓荒者方面，Simons得到24分，Grant斬獲18分11籃板。
太陽136:120擊敗籃網 KD砍36分
太陽對籃網這一場比賽，太陽隊靠著Kevin Durant攻下全場最高的36分，在第三節打出42:26的攻勢就此揚長而去，終場以136:120拿下此役的勝利，處於2連勝當中，近11戰拿到9勝。
Kawhi Leonard攻下31分 快艇125:109輕取巫師
快艇對決東區的巫師，球星Paul George因腹股溝傷勢高掛免戰牌，不過主力前鋒Kawhi Leonard全場25投14中，攻下全場最高31分外帶9籃板4助攻，連續兩場比賽砍下超過30分，James Harden本場比賽手感回溫，攻下全隊次高25分外加9籃板5助攻4阻攻，中場快艇以125:109輕鬆取勝。
其他NBA賽事戰績：
芝加哥公牛117:110擊敗夏洛特黃蜂，Coby White得到全場最高的35分。
邁阿密熱火115:106擊敗沙加緬度國王，Jimmy Butler得到31分7籃板6助攻
克里夫蘭騎士128:121擊敗底特律活塞，近期交易傳聞纏身的Donovan Mitchell攻下45分8助攻
紐奧良鵜鶘110:99擊敗休士頓火箭，J. Valanciunas攻下25分14籃板
明尼蘇達灰狼121:87大勝達拉斯獨行俠，Luka Doncic缺陣，Karl-Anthony Towns得29分
奧蘭多魔術108:98擊敗聖安東尼奧馬刺，馬刺狀元Victor Wembanyama攻下21分，魔術狀元前鋒Paolo Banchero得到25分
奧克拉荷馬雷霆105:100擊敗丹佛金塊，Nikola Jokic缺陣，「SGA」Shai Gilgeous-Alexander攻下34分