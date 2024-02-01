老婦摸到後腿腫塊　化驗竟是惡性肉瘤

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亞洲大學附屬醫院復健科主治醫師吳欣頤表示，患者本身只有高血壓病史，並無其他重大疾病，日前就醫時主訴左側大腿後側會有些微疼痛，時間約持續一個多月，並強調患部還有一顆小腫塊「摸起來硬硬的」，擔心是「拍瞇呀」，經觸診，果然發現有一顆突起腫塊，立刻安排超音波檢查。
吳欣頤指出，第一次超音波檢查影像顯示，患者大腿半腱肌內有一小腫塊，大小約3-4公分，邊緣頗為規則，都卜勒超音波血流顯影異常，因此必須進一步掃描軟組織腫瘤，於是安排核磁共振檢查，並告知隔週務必回診確認影像結果。
隔週病患回診時雖表示疼痛度降低，但再次超音波檢查時卻發現，腫瘤竟然「悄悄長大了」，大小已超過原先超音波線性(長條型)探頭，必須更換使用弧形探頭，且腫瘤成長速度可觀，幾乎大了快一倍；核磁共振影像報告也顯示，腫塊高度懷疑為惡性肉瘤，立刻安排轉介整形外科及放射腫瘤科評估處理，兩週後手術切除。
整形外科主治醫師鄭旭棠指出，經手術大範圍切除後將檢體送往化驗，果然證實為「惡性黏液纖維肉瘤」(Myxofibrosarcoma)，這是十分罕見的軟組織惡性腫瘤，好發於四肢部位，通常沒有特別前兆，最常發生在年長者(60-70歲族群)身上，且腫瘤長大速度很快，平均被診斷時多半到達5-10公分，以患者為例，切除腫塊約11公分X 8公分大。
鄭旭棠也強調，依據不同的組織分化程度，這類腫瘤的復發率及轉移率極高，故應盡早轉至外科評估及切除，且腫瘤會往外擴散超過腫瘤本體，故切除的範圍會加大，甚至包括適當周圍組織，但會盡力保留肢體活動最大功能，以保持好的生活品質。
吳欣頤表示，目前患者於手術完成後已經安排放射治療，並持續追蹤病情，也提醒民眾若有發現任何異常疼痛或是觸摸到小腫塊應盡速就醫，千萬別以為不會痛或者誤認單純水腫就不以為意，一旦多拖幾個月，可能就延誤了最佳診斷和治療的時機。