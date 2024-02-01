春遊「龍吼哩」　中市推台中觀光公車

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觀旅局長陳美秀表示，可從松竹車站搭乘台中觀光公車「66副大坑線」，直達台中有後花園之稱的大坑風景區，有闔家同樂的9號、10號休閒型步道，以及鍛鍊身體的1號、2號、3號步道，滿足不同需求。此外，也可搭乘台灣好行「888豐后線」或是台中觀光公車「153谷關線」至「后豐鐵馬道及東豐自行車綠廊」，騎乘自行車欣賞舊鐵道風景及山城文化，運動完再搭乘該線公車至谷關享受溫泉；喜歡逛街的朋友，則可選擇接續搭乘「888豐后線」至麗寶樂園渡假區，吃、喝、玩、樂一次滿足。
陳美秀也推薦，搭乘台中觀光公車「151阿罩霧線」穿越時空來趟懷舊復古之旅，從霧峰站下車後，沿著中正路866巷步行300公尺即可抵達「霧峰林家宮保第園區」，古色古香的園區保留完整華麗的大花廳，園內提供定點定時導覽，帶您窺探清代一品官宅建築之美，春節期間園內推出2024福來運轉、天官賜福跳加官等活動，歡迎遊客參與。另位於「坑口里站」的光復新村，不僅可體驗台灣早期的眷村建築，還可探訪不同的特色文創小店、手作甜點等；鄰近的「921地震教育園區」，保留完整地震遺址，也非常值得前往！
陳美秀也說，親子族群的朋友，推薦搭乘台灣好行「11台中時尚城中城線」至許多人的童年回憶「國立自然科學博物館」，館內豐富的動物、植物、地質、人文等館藏，富有教育意義，是大小朋友吸取新知，過年走春的好去處；下午可選擇從台灣大道「科博館站」搭乘「309高美線」至「高美濕地」觀賞絢麗繽紛的夕陽及豐富的濕地生態，或前往「梧棲漁港」買魚貨、吃海鮮。
觀旅局表示，2024中台灣元宵燈會將於2月16日至25日在中央公園展開，76米巨龍主燈、馬卡龍燈區、夢境森林燈區、Party龍燈區等多項特色燈區，歡迎民眾來賞燈。自2月7日起，搭乘11台中時尚城中城線或888豐后線，於大玩台中粉絲專頁「搭好行領取小提燈 讓你龍年1路發發發」貼文留言處，上傳台灣好行車輛上的活動手拿板合照，tag兩位好友，並留言「龍」或「發」相關吉祥話，可至麗寶樂園探索世界遊客服務中心、鴻鼎菓子、木匠兄妹、全安堂太陽餅博物館、美術園道借問站等5處兌換小提燈，每人限領一次，數量有限，送完為止。