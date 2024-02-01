人物／曾把阿扁打到住院三天！韓國瑜睽違國會22年　終登院長寶座

▲韓國瑜當選第11屆立法院長。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）
▲韓國瑜當選第11屆立法院長。（圖／記者葉政勳攝，2024.02.01）

記者何哲欣／台北報導

國民黨不分區立委韓國瑜今（1）日順利當選立法院長，幫國民黨搶回睽違8年的國會龍頭寶座！韓國瑜曾任三屆立委，過去在立法院的表現也相當精采，最知名的就是1993年時，在立法院委員會審退輔會預算時，聽到時任立委的陳水扁說一句，「把榮胞當作豬在養」，把阿扁打到住院三天。最後經民進黨前主席施明德調解，韓國瑜公開道歉。

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事隔多年，韓國瑜2018年接受專訪坦言自己出手不對，應該講理就好。

1994年，韓國瑜、洪秀柱、林志嘉等立委因支持興建核四，遭反核團體發動罷免，但因罷免投票率只有21%，並未通過。

1999年，韓國瑜參選第五屆立委，卻在黨內初選中落敗，他短暫離開政壇，2006年曾任台北縣中和市副市長，但只當了1年多，2007年他要準備再戰立委，但同樣在初選時就落敗。一直要到2013年1月1日，韓國瑜擔任台北農產行銷公司總經理，在議會與時任議員王世堅唇槍舌戰，才又重新佔據媒體版面。

韓國瑜憑藉好口才，很快在黨內吸引一群鋼鐵韓粉，2017年1月，韓國瑜參選國民黨主席請辭北農總座，他雖未當選國民黨主席，但越來越多人看見他在藍營內的強大戰鬥力，接著他參選高雄市長，幫國民黨搶回丟掉20年的高雄市長寶座。

韓國瑜在參選高雄市長時颳起韓流旋風，高漲的人氣讓他成為國民黨救世主，黨內拱他代表國民黨參選2020年總統，他只當了1年多市長，就請假參選總統，也引來高雄人民不滿，總統落敗後，他也被發動罷免，最後成為首位遭到罷免成功的直轄市長。

韓國瑜被罷免後，繼續沉潛，鮮少出現在媒體面前，但他在藍營內的聲量始終維持不墜，2024年總統大選，國民黨為拉攏深藍韓粉，把韓國瑜列在不分區立委第一位，展現十足的誠意。雖然國民黨仍無緣總統，但至少韓國瑜今天順利讓立法院重新回歸國民黨掌控。

韓國瑜是政壇大起大落的典範，兩度被發動罷免，市長任內還被罷免成功，也曾兩度在立委初選就落敗，民進黨也不時推出韓國瑜「救援」，不斷提醒選民不能讓他當上立法院長，但民意最後仍站在韓國瑜這邊。未來在立法院三黨不過半的情況下，韓國瑜要如何扮演調和鼎鼐的議長角色，備受外界期待。

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